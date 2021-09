Giannini, Fi Montagna Pistoiese: “Gli attacchi ripetuti che ha ricevuto, da una certa politica cieca e non lungimirante, sono stati devastanti al limite della chiusura totale della struttura, e purtroppo non sono ancora finiti”

SAN MARCELLO. Il nostro piccolo ospedale, Pacini, un bene prezioso da conservare come la pupilla degli occhi; i cittadini che vivono in montagna sanno troppo bene cosa significhi la sua presenza, che nonostante tutto, per quello che è rimasto, è ancora attiva.

Gli attacchi ripetuti che ha ricevuto, da una certa politica cieca e non lungimirante, sono stati devastanti al limite della chiusura totale della struttura, e purtroppo non sono ancora finiti, perché sotto forme diverse continuano ancora.

Allora questo piccolo bene prezioso, bisogna cercare di tenerlo nel miglior modo possibile, renderlo accogliente, non soltanto internamente, ma anche esternamente, perché esternamente lascia molto a desiderare; e mi rivolgo ai responsabili, non è accettabile per chi viene in ospedale, entrando dall’ingresso principale, l’immagine che ne riceve è terribile, i corrimano tutti arrugginiti, gli scalini in un stato pietoso, erbacce dalle parti, conche portafiori senza fiori, in compenso pieni di foglie morte, erbacce e carta straccia, per non parlare dell’area dietro l’ospedale, dove lungo il muretto di confine è nato di tutto, arbusti che sono così cresciuti da sembrare dei piccoli alberelli, visivamente sconcertanti e nell’insieme molto degradanti.

Dalle piccole cose, spesso si comprende, l’amore e l’interesse che si portano alle persone, alla natura, all’ambiente che ci circonda, in questo caso basterebbe poco, fare un po’ di manutenzione, un po’ di pulizia per rendere più accogliente uno spazio, un ambiente, un’area, sarebbe un ottimo biglietto da visita per chi viene in ospedale, perché bisognoso di cure, vedere un ambiente pulito, tenuto bene, risolleva lo spirito, porta a pensare cose positive, purtroppo tutto ciò, mi dispiace dirlo, non appartiene ai responsabili dell’ospedale Pacini di San Marcello P.se.

Michele Gianni

Fi Montagna Pistoiese



