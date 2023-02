PALAZZO CERI: RINNOVATO IL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SORI SPA

La concessione avrà durata fino a al 2029

PRATO. Oggi mercoledì 1 febbraio è’ stata posta la firma per il rinnovo del contratto di locazione di Palazzo Ceri alla società Sori S.p.a., la partecipata che si occupa della riscossione delle entrate tributarie per i Comuni di Prato, Montemurlo, Carmignano, Quarrata, Cantagallo e Montale.

L’immobile storico, di proprietà della Provincia, situato in Piazza San Francesco, è già oggetto del contratto stipulato tra le due parti nel 2016 e oggi rinnovato.

Con la sottoscrizione della firma la Provincia concede in godimento alla Sori S.p.a. i locali all’interno di Palazzo Ceri — situati al piano interrato, piano terra, primo, secondo e terzo – che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di ufficio, oltre che n. 2 posti auto nel parcheggio dell’Ente, ubicati in Via Carbonaia n.22.

La concessione, della durata di 6 anni, avrà decorrenza dal 1 febbraio 2023 e terminerà il 30 gennaio 2029.

L’importo del canone annuo è di 81.797,52 euro.

“Con piacere si rinnova la collaborazione con Sori. Mettiamo a disposizione di una nostra partecipata uno spazio nel centro storico della città di Prato per offrire ai cittadini importanti servizi legati all’accertamento e alla riscossione tributaria” – ha dichiarato il presidente della Provincia Simone Calamai.

“Inoltre, con il rinnovo di questa operazione andiamo a valorizzare e a mettere a frutto il patrimonio immobiliare della Provincia, continuando a ospitare nei nostri uffici i servizi di Sori”.

[elci — provincia di prato]