palestra marini. TERMINATO IL RIFACIMENTO DELLA FACCIATA. A BREVE SI INTERVIENE SUGLI INTONACI INTERNI

Investiti nella manutenzione straordinaria della struttura 185.000 euro. A novembre era stata completata la copertura

PISTOIA. Sono in fase di smontaggio, i ponteggi che da qualche mese coprono la palestra “Giovanni Marini”. I lavori di rifacimento degli intonaci esterni programmati dall’Amministrazione comunale, infatti, stanno terminando e restituendo una facciata completamente rinnovata.

Dopo le festività pasquali gli interventi si sposteranno all’interno dell’impianto sportivo, per dare il via e anticipare la terza fase dei lavori, che riguarderà le pareti interne della palestra. I lavori sono in via di affidamento. Si conferma dunque la volontà, più volte espressa dall’Amministrazione, di affrontare e risolvere le criticità riguardanti gli impianti sportivi, così da garantirne una corretta fruizione e un utilizzo in totale sicurezza.

Con un investimento di 105.000 euro, il Comune è intervenuto per risanare gli intonaci delle tre facciate esterne aggredite nel tempo da fenomeni di ammaloramento, determinati innanzitutto dall’umidità, dalle infiltrazioni e più in generale dall’aggressione costante degli agenti atmosferici e dallo smog. I lavori sono iniziati con la spicconatura degli intonaci, per riportare al vivo la muratura. Durante questa lavorazione è emersa la necessità di un recupero del copriferro dei pilastri in cemento armato, per poi poter proseguire con l’intonacatura e la tinteggiatura globale del fabbricato, per un’estensione complessiva molto ampia, di quasi 700 metri quadri. Toccherà adesso agli intonaci interni.

«A novembre – afferma Alessandra Frosini, assessore all’impiantistica sportiva – la presenza del ponteggio installato per l’esecuzione delle opere di copertura ha fornito al Comune l’occasione per intervenire anche sugli intonaci esterni, oggi completati. I lavori all’interno, invece, sarebbero dovuti partire durante la prossima pausa estiva, ma considerata l’attuale interruzione delle attività sportive imposta dall’emergenza sanitaria, ci è sembrato opportuno anticipare i tempi».

A metà aprile, se non interverranno imprevisti legati al Covid-19, avranno inizio dunque i lavori sugli intonaci interni, già affidati al Gruppo Le Mura srls di Pistoia, individuato tramite la piattaforma telematica Start. Qui si interverrà sulle quattro le pareti interne dell’edificio, mediante la raschiatura, la ripresa degli intonaci e la ritinteggiatura.

Gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura di via Antonelli sono iniziati a fine estate e stanno proseguendo quindi per fasi. Nel primo stralcio, con una spesa di 80.000 euro, il Comune ha provveduto al rifacimento integrale dell’impermeabilizzazione della copertura, sostituendo 580 metri quadri di guaina con un’impermeabilizzazione bituminosa in doppio strato. Si sono, così, risolti i problemi di infiltrazione dalla copertura, tutelando la pavimentazione della palestra ed evitando disagi alle attività sportive che vi si svolgono. Durante questo intervento è stato anche ripristinato il cornicione in cemento armato che presentava un degrado avanzato con pericolo di distacco di alcune parti.

[comune di pistoia]