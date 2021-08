PALESTRA MASOTTI: AFFIDATI I LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Al via la riqualificazione della pista a Le Fornaci. I due interventi prevedono un investimento complessivo di oltre 400.000 euro

PISTOIA. Sono stati affidati e partiranno nei prossimi giorni i lavori alla palestra Masotti. Il progetto elaborato dal Comune di Pistoia prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento normativo secondo gli standard normativi previsti dal Coni, in modo da rendere l’impianto utilizzabile e accessibile anche ai ragazzi diversamente abili. L’Amministrazione comunale intende così riqualificare il plesso sportivo di via Antonini, da utilizzare per le attività sportive delle scuole limitrofe e per gli allenamenti ed incontri di pallavolo.

I lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo Unicop Società Cooperativa Consortile di Prato. Prevista la riorganizzazione della zona spogliatoi e servizi igienici, in modo da ricavarne l’infermeria e due spogliatoi per gli arbitri, divisi per genere ed entrambi accessibili.

Inoltre, ai fini dell’adeguamento antincendio della palestra, sono in programma interventi di miglioramento e potenziamento degli impianti idrico ed elettrico, di illuminazione e di sicurezza, oltre alla sistemazione delle uscite di emergenza.

«Sono moltissimi i cantieri aperti in questa estate dall’Amministrazione comunale per effettuare la manutenzione ordinaria, straordinaria e per adeguare gli impianti alle normative in vigore, in modo particolare alle norme di prevenzione incendi — afferma Alessandra Frosini, assessore all’impiantistica sportiva —. Candidato al bando ‘Nuovi cantieri 2020’, il progetto ha ottenuto dalla Fondazione Caript 90.000 euro, mentre l’Amministrazione comunale ne ha impegnati ulteriori 140.000 euro, per un investimento complessivo di 230.000 euro».

Riqualificazione della pista di pattinaggio a Le Fornaci

E nei prossimi giorni avranno inizio anche i lavori a Le Fornaci, dove è prevista la riqualificazione della pista di pattinaggio, così da permettere all’impianto di accogliere il calcio a cinque, oltre all’hockey e al pattinaggio. Il progetto da oltre 200.000 euro elaborato dall’Amministrazione comunale va nella direzione di implementare il potenziale del polo sportivo delle Fornaci, offrendo nuove possibilità di pratica, ma anche di superare alcune criticità attuali e soddisfare una più ampia fascia di sportivi.

La riqualificazione dell’impianto avverrà attraverso un intervento di adeguamento del campo di gioco che prevede principalmente la sostituzione della pavimentazione, per adesso in cemento, con una in legno, omologata per il pattinaggio, l’hockey e il calcio a cinque. Si tratta di soluzione tecnica che, per caratteristiche tecniche e tecnologie di manutenzione, corrisponde a quanto prescritto dalle normative di legge e dalle singole federazioni sportive.

Per evitare episodi di allagamento e umidità di risalita, sarà poi migliorato il sistema di convogliamento e smaltimento delle acque piovane attraverso la realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque, la risagomatura dei fossi esistenti e il rifacimento delle calate esterne. Il piano di gioco sarà leggermente rialzato rispetto al livello attuale e sarà reso accessibile agli sportivi disabili e agli atleti su pattini mediante la realizzazione di due rampe, collocate in posizione contrapposta, sul lato del campo riservato all’ingresso degli atleti.

La scorsa estate la pista di pattinaggio a Le Fornaci era stata oggetto di un altro importante intervento: la sostituzione del telo di copertura, per il quale l’Amministrazione comunale ha investito oltre 40.000 euro.

È stato così tolto il telone preesistente, ormai usurato, e installato uno nuovo, rispondente alle attuali normative antincendio.

[comune di pistoia]