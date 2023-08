palla grossa. I ROSSI DI SANTA TRINITA HANNO ANCORA FAME DI VITTORIE. “TUTTI UNITI SOGNIAMO LA CONQUISTA DEL QUARTO PALIO CONSECUTIVO”

Dopo tre affermazioni di fila le Aquile del presidente Di Filippo si stanno preparando alla semifinale del 10 settembre in piazza del Mercato Nuovo contro i Verdi di San Marco. “Peccato per qualche infortunio di troppo: ma siamo convinti di potere fare bene”

PRATO. Dopo tre anni consecutivi di vittorie i Rossi di Santa Trinita hanno ancora fame di Palio. E con questo spirito i ragazzi del presidente e capitano Luca Di Filippo si stanno allenando in vista del debutto all’edizione 2023 della Palla Grossa nell’arena di piazza del Mercato Nuovo a Prato.

La sfida è di quelle sentitissime: alle ore 21 di domenica 10 settembre ci sarà la partita contro i Verdi di San Marco. Si tratta della riedizione della semifinale dell’anno passato, dove i Rossi riuscirono a spuntarla al termine di una gara tiratissima, col risultato in bilico fino all’ultima posta. E non è un caso che i biglietti siano già sold out: su entrambi i fronti c’è grande attesa e voglia di assistere a questo match.

“La fame di successi non ci è affatto passata – spiega Di Filippo —. Anche perché in passato siamo stati un periodo senza vincere e ci ricordiamo bene quanto sia brutta quella sensazione. Quest’anno purtroppo scontiamo infortuni eccellenti, d’altronde con gli allenamenti può succedere.

Abbiamo però tanti esordienti, ragazzi giovani che sono subito entrati nella mentalità che contraddistingue il nostro colore. Noi non molleremo neanche di un centimetro e gli altri quartieri per vincere il palio dovranno dare tutto quello che hanno, e forse anche qualcosa in più”.

Il presidente e capitano di Santa Trinita passa poi ad analizzare il match con i Verdi. “A nostro avviso loro sono i più forti – aggiunge Di Filippo —. Questa sfida quindi assume un sapore particolare, anche se per il passato la partita contro i Gialli di Santo Stefano è quella più sentita.

Contro San Marco sappiamo che sarà una partita dura, dove ci sarà anche il rischio di nuovi infortuni e quindi di arrivare alla finale non al meglio, ma siamo perfettamente consapevoli che la strada verso il palio è questa e che non ci sono alternative”.

Gli allenatori dei Rossi saranno Valerio Fioravanti e Nicola Propenso, entrambi confermati. Quest’ultimo farà anche da alfiere. “Quest’anno abbiamo lavorato molto sul territorio per radicarci sempre di più – conclude Di Filippo —. Abbiamo aperto anche una sezione di pugilato del quartiere di Santa Trinita che ci ha permesso di trovare nuovi ragazzi e di fare sempre più gruppo. Ora la parola passa all’arena, ma noi siamo convinti di potere fare bene.

Un ultimo pensiero va alla nostra curva, ai nostri tifosi, che rappresentano per noi l’uomo in più e sono motivo di orgoglio assoluto. Se vinciamo è grazie al loro appoggio incondizionato”.

Questi i quartieri di riferimento delle Aquile di Santa Trinita: Borgonuovo, Sant’Ippolito, San Paolo, Galciana, Capezzana, Vergaio, Casale, Tobbiana, San Giusto, Iolo, Macrolotto 1, Tavola, e comune di Carmignano. Ricordiamo che per acquistare i biglietti della Palla Grossa ci si può recare sul portale on line CiaoTickets, oppure all’Oasi dei Golosi di piazza del Mercato Nuovo, o ancora alla tabaccheria del Parco Prato.

[stefano de biase]