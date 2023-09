palla grossa. PER I VERDI DI SAN MARCO SCOCCA L’ORA DEL RISCATTO. “SIAMO PRONTI A BATTERE I ROSSI E A CONQUISTARE LA FINALE”

I Draghi dopo tre sconfitte di fila contro le Aquile di Santa Trinita vogliono sfatare il tabù. “Sarà una vera battaglia sportiva. Il pubblico la nostra arma in più”

PRATO. Tre vittorie di fila del Palio, a cui poi hanno fatto seguito tre sconfitte consecutive contro i Rossi campioni in carica. È con uno spirito di rivincita che i Verdi di San Marco si avvicinano alla semifinale dell’edizione 2023 della Palla Grossa di Prato in programma domenica 10 settembre, ore 21, contro le Aquile di Santa Trinita.

I Draghi dopo avere dominato l’antico gioco per un triennio, si sono poi imbattuti nella loro bestia nera, quei Rossi che anche l’anno scorso in semifinale hanno beffato in extremis la compagine guidata da Guido Villani. Una rivalità che il sorteggio della Palla Grossa ha riproposto anche per l’edizione 2023.

“Arriviamo alla semifinale carichi e pronti – commenta il presidente dei Verdi, Maurizio Mencaccini —. Ci sono state purtroppo alcune defezioni dell’ultima settimana che pesano negli equilibri della squadra, ma sono sicuro che i sostituti saranno all’altezza del compito. Ci aspetta una sfida dura, una vera battaglia sportiva. D’altronde sono sei anni che ci confrontiamo e il parziale è in perfetto equilibrio. Sappiamo che dobbiamo dominarli per batterli. Poi chiaramente le variabili nell’arena sono infinite”.

A sostituire in campo l’allenatore Villani, squalificato, sarà Raffaele Parisi. Il capitano sarà invece Aidin Rusai che è stato anche il preparatore atletico del quartiere San Marco.

L’alfiere Francesco Stefanini. “Non vediamo l’ora di scendere in campo – prosegue Mencaccini —. Durante l’anno abbiamo disputato alcune amichevoli e ci siamo preparati in modo meticoloso. Battere i Rossi sarà il nostro primo obiettivo, ma poi non dimentichiamoci che in caso di finale ci sarà da giocare un’altra battaglia sportiva.

Auspico per il bene del gioco che anche i Gialli e gli Azzurri abbiano completato il loro percorso di rafforzamento, così da vedere tre gare spettacolari nell’arena”.

L’ultimo pensiero va al pubblico, che per la semifinale contro i Rossi ha fatto registrare il tutto esaurito. “Sono orgoglioso dei nostri tifosi che si stanno preparando per essere il nostro uomo in più – conclude Mencaccini —. Vedere gli spalti dell’arena pieni sarà motivo d’orgoglio e ci darà una spinta maggiore per centrare l’obiettivo della finale. I Rossi li conosciamo bene, e stavolta vogliamo batterli a ogni costo”.

Questi i quartieri di riferimento dei Verdi di San Marco: Filettole, Castellina, Pietà, Ponte Petrino, Pizzidimonte, La Macine, zona Interporto, La Querce, Gonfienti, Vaiano, Vernio e Cantagallo.

[stefano de biase]