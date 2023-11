PALLACANESTRO DRAGONS RINGRAZIA ETRUSCA BASKET: “QUESTO È IL BELLO DEL NOSTRO SPORT”

La squadra pratese si è allenata a San Miniato

PRATO. In un momento difficilissimo, un bel gesto di sportività che scalda il cuore e unisce ancor di più due realtà sportive. Pallacanestro Prato Dragons ringrazia calorosamente Etrusca Basket San Miniato per l’ospitalità al Palasport Fontevivo per l’allenamento della Prima Squadra, la Sibe Gruppo AF Prato.

È un rapporto di stima reciproca che viene da lontano e va oltre la collaborazione; in questa stagione, le due società, inoltre, hanno avviato un cammino insieme per il campionato U17 Eccellenza.

Il coach Sibe Marco Pinelli e Capitan Milo Staino dichiarano: “Avevamo bisogno e voglia di riprendere ad allenarci insieme con lo spirito di sempre nonostante la situazione attuale in città sia ancora poco stabile”.

Il Dirigente Stefano Scarselli aggiunge: “Ringraziamo San Miniato per averci fatto allenare da loro, un gesto di grande spessore e vicinanza. Li ringraziamo tutti: consiglio, dirigenti e staff, anche per la cordialità e l’ospitalità dimostrataci. Contiamo che la prossima sia una settimana regolare, non solo per l’attività sportiva ma per la nostra città”.

[lorenzo somigli]