PALLACANESTRO PRATO DRAGONS: PASSIONE & “PRATESITÀ”. LA PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/24

Un evento di successo e un programma sportivo per la città. Culmine della serata la presentazione della Sibe Gruppo AF Prato, prossima al via del campionato di serie C unica

PRATO. Passione, perché è ciò che lega tutti e che ci muove. “Pratesità” perché essere Dragons è essere pratese, è portare molto più di una maglia. La cornice straordinaria del Chiostro di San Domenico, luogo dell’identità e della storia pratese, ha ospitato ieri sera Pallacanestro Prato Dragons, che si è presentata alla città nella nuova veste di società professionistica.

Grande il successo di pubblico: tra le centinaia presenti, le massime cariche federali tra cui il Presidente Massimo Faraoni, le istituzioni cittadine, i media. Segno indiscusso che l’attenzione a questo progetto umano, sociale, sportivo cresce. Come crescono i numeri e i risultati, che si misurano sul campo e non solo. Durante la serata condotta magistralmente da Massimiliano Masi sono intervenuti il Presidente Fabio Amerighi, il Direttore Tecnico Marco Pinelli, il Dirigente Responsabile Stefano Scarselli e, in rappresentanza del nuovo Consiglio Direttivo, Silvio Buccassi; infine, Milo, che non ha bisogno di altre spiegazioni.

Nell’occasione sono stati presentati tutti i gruppi e le squadre all’interno della Dragons Family: nuovo Consiglio Direttivo, sponsor, partner sportivi, Minibasket condiviso con CGFS, il settore giovanile, lo staff tecnico giovanile e senior, performance team e la Prima Squadra marcata Sibe Gruppo AF.

Entusiasmo, sorrisi, applausi, condivisione, energia per tutti, in una serata di fine settembre che tutti gli appassionati di pallacanestro a Prato porteranno con sé, con il desiderio che sia di buon auspicio per questa nuova stagione alle porte.

[lorenzo somigli]