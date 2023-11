pallacanestro. SERIE C: È L’ORA DEL DERBY. SIBE GRUPPO AF VS UNION BASKET CAMPI

Gabbiani: “Molto contento di come abbiamo preparato la sfida in settimana. Siamo una grande Dragons Family!”

PRATO. È derby e la voglia di riscatto è tantissima. Sibe Gruppo AF Prato, dopo un periodo intermittente, anche per le assenze di pedine cardine, come Smecca e Staino, riceve Union Campi domani domenica 28 alle ore 18 in una Toscanini che non farà mancare, come al solito, il suo sostegno. . È derby e la voglia di riscatto è tantissima. Sibe Gruppo AF Prato, dopo un periodo intermittente, anche per le assenze di pedine cardine, come Smecca e Staino, riceve Union Campi domani domenica 28 alle ore 18 in una Toscanini che non farà mancare, come al solito, il suo sostegno.

Il viceallenatore Dragons Marco Gabbiani è carico: “Abbiamo tanta voglia di risentire l’affetto dei nostri tifosi, per proseguire come c’eravamo lasciati qualche settimana fa prima dell’alluvione che ci ha colpito, come ha colpito Campi”.

“Union – analizza — ha inserito un allenatore fuori categoria, come Tommaso Paoletti, ha giocatori di esperienza e qualità top per la categoria, basti pensare a Biagi, Corsi, Bogani, Cavicchi, Municchi, Dionisi, oltre al capitano della nostra squadra Under 18 gold e Under 20 Gianluca Saccenti, con il quale abbiamo vinto 2 titoli regionali. Noi siamo alla prese con qualche problemino: Campi si presenta con una squadra più dinamica e fresca, elementi che possono fare la differenza ma noi vogliamo vincere, per il prestigio della sfida e perché vogliamo riprendere il il percorso in campionato, con l’obiettivo di riprendere a giocare gare d’alto livello”.

A margine di una settimana intensa di lavoro, Capitan Milo Dragons Staino ricorda: “Ci siamo allenati forte, stiamo riprendendo il ritmo che avevamo perso nelle ultime due settimane. Vogliamo far bene: ci teniamo molto, è una gara importante, vincerà chi avrà più motivazioni e lucidità. Crediamoci, Tutti insieme forza Dragons! Forza Prato!”.

Sibe Gruppo AF poggia da sempre sullo spirito Dragons Family: venerdì sera tutta la squadra è andata, dopo l’allenamento, a cena in Piazza Duomo alla storica trattoria “Da Lapo” per una cena tutti insieme a base di bistecca e delizie Pratesi, per cementare il gruppo, il vero valore della squadra.

[lorenzo somigli]