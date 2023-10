pallacanestro. SERIE C, OTTIMA LA PRIMA. BLITZ DI SIBE GRUPPO AF IN CASA DI SANSEPOLCRO: 72-85 GRAZIE A UNA PROVA CORALE

Lucidità, buona comunicazione difensiva, assist di squadra, rotazioni azzeccate. È un successo del collettivo Dragons la prima di campionato. Pinelli: “Miglioreremo, intanto ottimo lavoro atletico. Soddisfatto che la squadra abbia applicato ciò che gli ho chiesto”

PRATO. Serviva proprio questo per partire al meglio: una gara solida e corale.

Le statistiche lo confermano: a segno tutti e nove, ben 14 gli assist di una squadra, che si dimostra abile nel gestire una situazione falli complicata, grazie a una forzata quanto sapiente rotazione (8 su 12 già dentro nel primo quarto). Sarà proprio la gestione attenta dei frangenti più concitati a risultare decisiva. Sibe Gruppo AF Prato esce vincente dalla prima stagionale in casa di una Sansepolcro mai doma, che ha impostato, fin dall’inizio, una partita molto fisica e tosta. Da sottolineare, infatti, la lucidità dei Dragons che riescono a contenere Dukes Sansepolcro anche quando rimonta riuscendo ad arrivare perfino a meno 1.

Primo quarto è tutto botta e risposta tra Sibe che si fa avanti e i padroni di casa che accorciano. I ragazzi di coach Pinelli spaziano bene le soluzioni sia dal pitturato sia sotto le plance. Nel secondo, i Dragons riescono ad ampliare il divario con ottime soluzioni ma, con falli e canestri, Sansepolcro si fa sotto e ricuce fino a meno 5. Prato esce in modo eccellente dal time out e piazza il 14-2 decisivo firmato Casella, Magni, Staino, innescato da Berni, Salvadori.

Le rotazioni di coach Pinelli permettono poi di chiudere bene gli spazi e l’area: tanti, infatti, i rimbalzi difensivi a favore dei lanieri. Casella macina punti e sarà top scorer con ben 26, di cui 15 solo nel quarto finale. Apporto decisivo da parte di Smecca e Artioli, che nonostante i problemi di falli portano sostanza e qualità allo sviluppo del gioco; il loro sacrificio difensivo risulterà fondamentale nell’economia della gara. Preziosissimo l’apporto dei giovani di Manfredini e Pacini, che al solito portano punti e forze fresche dalla panchina. Ottima la gestione di Berni nel parziale decisivo, dove le citate giocate di Casella, i canestri di Magni e la tripla di Staino indirizzo la gara a favore dei Dragons.

Il commento di coach Pinelli

“Partita solida, dura, come ci aspettavamo conoscendo le caratteristiche dei loro giocatori e la bravura del loro allenatore. Le squadre non sono ancora pronte, si è visto, ed è normale. Siamo alla prima giornata: pochi allenamenti tecnici, molto lavoro fisico. Il comparto atletico sta facendo un lavoro eccellente e la squadra sta lavorando con dedizione e sacrificio. Siamo stati, disponibili, competitivi e risoluti, col tempo miglioreremo e svilupperemo il nostro gioco. Sansepolcro è una squadra di alto livello. Ha alternato molte difese, specie sui nostri pick and roll. Faccio un plauso alla squadra che ha trovato le energie per stare attaccata alla gara anche quando mancava lucidità. Mi ero raccomandato di limitare le palle perse. Ne abbiamo perse solo 10 di cui solo 4 nei secondi 20: è un ottimo indicatore di concentrazione e attenzione. Bene i 14 assist, segno della volontà di cercarsi e di condividere il gioco. Bene il piano difensivo, decisivo anche quando loro sono rientrati. Ora testa alla prossima: domenica arriva US Livorno, un’ottima squadra e ben allenata. Per noi sarà la prima in casa di campionato. Abbiamo desiderio di giocare una gara consistente per il nostro pubblico, che ci sosterrà da subito, come sempre”.

Il tabellino. Manfredini 4, Sangermano ne, Artioli 7, Magni 13, Staino 3, Berni 7, Pinelli ne, Rosati ne, Casella 26, Smecca 4, Salvadori 16, Pacini 5.

[lorenzo somigli]