pallacanestro. SERIE C: SIBE GRUPPO AF PRATO INIZIA AL MEGLIO IL 2024. 91 A 59 IN CASA DI FUCECCHIO

Quarta vittoria consecutiva in questo girone di ritorno iniziato nel migliore dei modi. La Sibe Gruppo AF con un mix di esperienza e gioventù sfodera una gara di qualità e controllo dove indirizza la gara nei primi 20′.

PRATO. Due punti di autorità per continuare la marcia. Gara ben condotta dentro l’area con percentuali molto soddisfacenti (67.7%) e a rimbalzo (42 totali); ottimo indicatore della condivisione della palla sono i 17 assist. 5 giocatori in doppia cifra: Artioli, Magni, Staino, Berni, Casella (per lui anche 6 assist). Prossima gara Sibe Gruppo AF Prato – Valdisieve basket: domenica prossima ore 18 alla Toscanini.

Pinelli, Berni, Casella, Artioli e Salvadori compongono il quintetto base Dragons. Punto a punto il primo quarto con una Fucecchio che trova un po’ meglio la via del canestro (18 punti). Sibe Gruppo AF recepisce subito le indicazioni di coach Pinelli: stringe le maglie e subisce appena 5 punti; segno che la coesione del gruppo paga sempre. Sibe macina punti e chiude sul più 20 all’intervallo. Nel terzo dentro anche un altro giovane come Settesoldi che segna pure una tripla. Il sistema Dragons funziona e permette di portarla a casa.

Berni dà ritmo e segna canestri importanti, Casella ha una mano molto educata e vede assist dove non è facile vederli, Artioli benissimo davanti e in difesa, Salvadori è molto presente anche in difesa, Manfredini mette sempre in difficoltà gli avversari, Staino in molte situazioni è letale, Magni bomber.

Numeri importanti dai giovani. Oltre alle giocate spettacolari di Manfredini, bene i giovanissimi, segnale che manifesta la bontà e l’attenzione sul programma portato avanti dai Dragons sul settore giovanile: Pinelli (2007) in quintetto 16’. 4 punti 5 rimbalzi 2 assist, Settesoldi (2006) 8’ dentro tra metà terzo e inizio quarto e nel finale. Minuti veri su Ghiare’ e tripla dall’angolo, ottimo atteggiamento difensivo e un assist. Torrini (2005) 200 cm in netta crescita dentro nel con finale ottimo atteggiamento. Si sta allenando con presenza mentale continua.

Il commento del coach Sibe Pinelli: “Vittoria consistente e positiva per il modo in cui la nostra squadra ha affrontato l’avversario, abbiamo raccolto un ottimo vantaggio durante i primi 20 minuti. Dopo l’intervallo ci aspettavamo che Folgore reagisse e non siamo stati così aggressivi come nel primo tempo: questo è costato energia ma abbiamo controllato bene. Abbiamo iniziato questa prima delle due doppie settimane consecutive con due vittorie importanti. E ora passiamo alla prossima gara, con Valdisieve in casa, sarà durissima; all’andata una vittoria molto importante a fil di sirena. È stato veramente confortante il modo in cui, a dispetto delle energie spese fisiche, tecniche e nervose nella gara di sabato con Fides in Coppa, a poche ore di distanza, siamo venuti qui, mixando l’esperienza dei nostri senior in modo da poter giocare con quella autorevolezza che non ha dato spazio ai nostri avversari. È stato un turno e un momento di crescita per la squadra decisamente positivo. È un momento di emergenza, questa settimana abbiamo appreso che anche Pacini dovrà sottoporsi ad un intervento al ginocchio per l’incidente avuto a Livorno. Gli dedichiamo questa vittoria e colgo l’occasione di mandargli un abbraccio grandissimo a nome di staff e squadra. Siamo una famiglia e in questo stiamo ancora più vicini, cercando di preparare i più piccoli e provando a costruire qualcosa di significativo e duraturo. Vi assicuro che non è banale. Questo gruppo ha un grande capitano e delle persone di spessore, che stanno facendo qualcosa di veramente speciale. Sosteniamoli domenica alla prossima in casa, se lo meritano davvero”.

Il tabellino: Manfredini 9, Artioli 17, Magni 11, Staino 14, Berni 12, Pinelli 4, Casella 14, Salvadori 7, Torrini, Settesoldi 3.

