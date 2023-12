pallacanestro. SERIE C: TRIS DI VITTORIE PER SIBE GRUPPO AF. PRATO È QUARTA

85-60 su Altopascio. Il sistema Dragons di nuovo determinante

PRATO. Chiude al meglio il 2023 Sibe Gruppo AF Prato: tre vittorie consecutive e quarto posto in classifica. Serata perfetta in campo per i Pinelli Boys, nonostante gli infortuni (dopo Smecca out anche Pacini). Ancora una volta è il “sistema Dragons” a fare la differenza: difesa solida, 5 giocatori in doppia cifra, gruppo sempre più solido, giovani in campo. Una vittoria fondamentale per l’accesso nelle prime quattro.

La ricetta del coach Sibe Pinelli: “Niente bacchette magiche, conta il lavoro. I ragazzi hanno capito l’urgenza del momento e hanno vissuto insieme questa ulteriore serata di crescita del gruppo. Vincere aiuta a vincere e prendere continuità è determinante. Abbiamo trovato risorse dalla panchina e dal settore giovanile. Per un ambiente come il nostro questa è energia pura. Avevamo preparato la gara sul ritmo e ha pagato. Bene l’attacco alla zona e a rimbalzo. Siamo riusciti in parte a difendere forte dal secondo quarto, ad aprire il campo e a giocare vicino al ferro con continuità.

Aver trovato risorse dalla panchina è stato determinante. Si chiude un anno soddisfacente, sempre giocato in alta classifica, che denota solidità e credibilità di tutto il nostro ambiente e delle persone che lo vivono”.

Quintetto di partenza con Salvadori, Artioli, Berni, Casella, Pinelli (classe 2007 che sta crescendo molto). Il primo quarto è all’insegna dell’equilibrio: tanti punti per entrambi e 23 a 23 come punteggio parziale. Si distingue Salvadori come mattatore, Artioli fa valere la stazza fisica, Berni gestisce al meglio gli assist; dentro anche Magni, Manfredini e Staino che portano in dote punti ed energia.

Nel secondo quarto sale subito in cattedra Casella, che inizia a inanellare punti, assist e non solo. Le maglie difensive funzionano molto meglio e Sibe vola a +15. Ottimo l’ingresso di Magni nel terzo quarto. Tutti e tre i lunghi, Artioli, Magni, Salvadori, vanno in doppia cifra. Nell’ultimo quarto, Sibe Gruppo AF blinda tutto e porta a casa due punti preziosissimi.

Il tabellino. Manfredini 3, Sangermano, Artioli 14, Magni 16, Staino 6, Berni 10, Pinelli 5, Casella 13, Smecca ne, Salvadori 16, Torrini 2, Pacini ne.

[lorenzo somigli]