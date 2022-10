pallavolo femminile. SERIE D, LE RAGAZZE DEL PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE SI IMPONGONO SU VBA HOSTER FOOD

La partita si conclude con un perentorio 3-0

PISTOIA. Senza storia la quarta di campionato della serie D di pallavolo femminile, al campo della Martin Luther King di Bottegone le ragazze del Progetto Volley Bottegone si sono imposte sulla compagine VBA Hoster Food con un perentorio 3-0.

Nel primo set coach Michele Barbiero propone un sestetto composto da Gioffredi, Mariotti, Tucci, Pellitteri, Sardini e Vezzosi, con l’esperta Spadoni libero, le ospiti rispondono con Cappelli, Sylla Mane, Fraticcioli, Barbagli, Gerlini e Bigi. Bottegone conduce le operazioni in assoluta scioltezza, mentre le avversarie segnano sostanzialmente solo su errore delle gialloblù. Il parziale vede Bottegone prevalere con un perentorio 25-12, con coach Barbiero che, sul 20-11, getta nella mischia anche Biancalani al posto di Tucci.

Nel secondo set la musica non cambia, si vedono in campo anche Petrini e Mati al posto rispettivamente di Sardini e Vezzosi. Bottegone fa ruotare anche i liberi, con Lavinia Vettori che si alterna a Sara Spadoni, il parziale finale è identico e Progetto Volley vola sul 2-0 ancora con il punteggio 25-12. Il gap tecnico è oggettivamente elevato tra le due squadre, Bottegone strapazza le ospiti anche nel terzo ed ultimo set, con un parziale di 25-11 e con l’ottima Russo che trova minuti di qualità.

Il prossimo turno, decisamente più ostico, vedrà le ragazze di Barbiero impegnate sul campo della Libertas System Volley. Sarà una partita dove Bottegone potrà seriamente misurarsi la febbre circa le proprie effettive potenzialità, l’appuntamento per appassionati e tifosi è per le ore 18.00 di sabato 5 novembre presso la palestra Custer de Nobili in Santa Maria a Colle.

[cipriani —progetto volley bottegone]