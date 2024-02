“PALLOCCHI UAU D’ARTISTA”. ESPOSIZIONE ARTISTICA E WORKSHOP PER BAMBINI

Il vernissage promosso e organizzato da UAU Factory con i propri collaboratori e i propri partner si terrà venerdì 23 febbraio

QUARRATA. Venerdì 23 Febbraio 2024, a partire dalle ore 18.30, con ritrovo di tutti gli ospiti partecipanti presso UAU Factory in viale Europa 339 (Quarrata), si svolgerà il primo evento della serie “Pallocchi | UAU d’artista – u-nusual and u-nexpcted exhibition”, Vernissage promosso e organizzato da UAU Factory con i propri collaboratori e i propri partner.

L’evento è una mostra espositiva di Francesca Storai, ideatrice dei ‘Pallocchi’, disegni ad acquerelli, protagonisti delle opere che saranno esposte in questa serata durante la quale l’artista avrà modo di raccontare ai presenti la propria tecnica originale e di mostrare le opere scelte. Al contempo sarà offerto un aperitivo grazie al contributo di Cantine Bonacchi, La Forneria di Jessica, Slow Coffee e Love Slow Lab, e Mister Wizard.

La serata avrà la finalità di promuovere anche il workshop creativo “Disegna il tuo Pallocchio!” che si svolgerà durante il mese di Marzo, il giorno 10, a partire dalle ore 16.30, quando è previsto il primo appuntamento.

I laboratori di Francesca sono dedicati a bambini e ragazzi, che intendano apprendere in modo divertente ciò che lei realizza. Ogni sessione prevede un numero massimo di partecipanti, dunque alla prima data si aggiungeranno altri eventi in base alle adesioni (ogni domenica seguente alla stessa orora).

Venerdì 5 Aprile, a partire dalle ore 18.30, si svolgerà a chiusura dell’iniziativa ovvero il Finissage dell’artista. I piccoli apprendisti avranno modo, assieme a Francesca, di mostrare i risultati del proprio lavoro svolto durante le sessioni.

Sarà replicata, come per il Vernissage, la formula aperitivo per i presenti.

Tutti sono invitati a partecipare poiché l’ingresso è gratuito! Fa eccezione il workshop, per cui invece è richiesta una quota di partecipazione, in cui è incluso il kit per lo svolgimento del corso di disegno e la merenda.

I Coupon di partecipazione al workshop sono ritirabili presso Mister Wizard.

Per info e adesioni 3338793682