PANCHINA RAINBOW VANDALIZZATA, FOSSI: “VERGOGNA, TOSCANA È TERRA DI TUTTI E PER TUTTI”

Il candidato alla segreteria del Pd toscano e lo sfregio di Agliana: “Vigliacchi, in Toscana non c’è spazio per odio o discriminazione”

FIRENZE. “Ad Agliana è stata inaugurata una panchina rainbow, che poco dopo è stata vandalizzata. Un gesto che va condannato senza se e senza ma: la Toscana, da sempre, è terra di tutti e per tutti. Attaccare la comunità Lgbtqia+ è vergognoso”.

A dirlo è il candidato alla segreteria toscana del Pd e deputato Emiliano Fossi a proposito della panchina vandalizzata ad Agliana (Pistoia).

“Cari vigliacchi – dice Fossi rivolgendosi agli autori dello sfregio — in Toscana non c’è spazio per l’odio e la discriminazione. Ad Agliana la panchina tornerà a splendere coi suoi colori”.

[paolo ceccarelli]