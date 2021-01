panettone dei paracadutisti. UN GESTO DI SOLIDARIETÀ DI A.N.P.D’I. PISTOIA PER LA CROCE ROSSA ITALIANA

Dall’associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia sezione di Pistoia, consegnati 400 panettoni al comitato di Livorno della Cri

PISTOIA. Sabato 30 gennaio 2021 l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia sezione di Pistoia, in coordinamento con l’iniziativa “Aiuta gli alpini ad aiutare”, e con la collaborazione di alcune istituzioni del territorio, ha donato 400 “panettoni dei paracadutisti” in favore del comitato di Livorno della Croce Rossa Italiana.

Il progetto “Panettone dei Paracadutisti”, nato dall’idea di diffondere il valore della solidarietà in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, si è sviluppato per tutto il periodo delle festività natalizie, diffondendosi via social tra i simpatizzanti dei baschi amaranto di tutta Italia e oltre.

Durante il suo viaggio il panettone ha toccato diverse realtà riuscendo ad “atterrare” anche nel reparto di terapia intensiva e sub-intensiva dell’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Questa donazione rappresenta il segno tangibile di un’unione di intenti che accomuna le associazioni d’arma e chi lavora costantemente per il proprio territorio.

L’attività, svoltasi alla presenza del Presidente Nazionale dell’ ANPd’I Generale di Corpo d’Armata (Ausiliaria) Marco Bertolini, ha visto impegnate le sezioni di Pistoia e Livorno e si è concretizzata grazie al contributo del Senatore Patrizio Giacomo La Pietra che ringraziamo per aver reso possibile il trasporto logistico di quanto donato.

