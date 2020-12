PAOLO ROSSI, UNA COMMEMORAZIONE IN DUOMO PER RICORDARE IL GRANDE CAMPIONE

La famiglia aveva espresso subito il desiderio di un saluto a Rossi anche nella sua città natale. Il sindaco Biffoni porterà i saluti a nome di tutta la Città. La cerimonia si terrà mercoledì 30 alle 16

PRATO. Si terrà mercoledì 30 dicembre alle ore 16 la commemorazione in Cattedrale per ricordare Paolo Rossi, alla presenza dei familiari, degli amici e di tutti i cittadini che vorranno essere presenti. Sarà la prima occasione per celebrare e ricordare Paolo Rossi in città dopo la sua scomparsa, lo scorso 9 dicembre, e in qualche modo l’ultimo saluto per il campione pratese.

È stata proprio la famiglia, in particolare la moglie Federica, a desiderare che vi fosse un momento di saluto anche nella sua città natale: in Duomo saranno portate le ceneri di Paolo Rossi per un momento di preghiera e una benedizione e l’omaggio simbolico di tutta la città.

La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo Giovanni Nerbini, mentre il sindaco Matteo Biffoni porterà i saluti a nome di tutta la Città di Prato.

Sarà possibile seguire la celebrazione in Cattedrale nel rispetto del distanziamento interpersonale e delle norme anti contagio.

[edr — comune di prato]