paperi azzurri. TRILUSSA E DINTORNI

Venerdì 21 aprile alla Locanda Sotto i Portici una serata “A spasso nella cucina e nella poesia di Roma, ieri e oggi”

PESCIA. Venerdì 21 aprile alle ore 20,30 a Pescia presso il ristorante Locanda Sotto i Portici in piazza del Grano 17 in occasione del 2776esimo Natale di Roma, i Paperi Azzurri presentano “Trilussa e dintorni. A spasso nella cucina e nella poesia di Roma, ieri e oggi”.

L’evento prevede una cena a tema con menù composto da piatti tipici della tradizione romana e nel corso della cena un’azione scenica con lettura a più voci di una scelta di poesie ain romanesco del famoso poeta Trilussa e di altri poeti minori dei nostri giorni. Le poesie scelte sono collegate in qualche modo alle pietanze e alle loro ricette ma riguardano anche altri argomenti presentati tutti con ironia scanzonata che ha reso Trilussa tanto conosciuto in Italia.

Il menù (35 euro bevande incluse) prevede: carciofi fritti alla romana, tonnarelli all’amatriciana, Coda della vaccinara, Purè di patate, Maritozzo con la panna, vino ceragiolo e caffè.

Per informazioni e prenotazioni 0572503079 (numero attivo anche su Wthasapp.

[elisabetta bordieri]