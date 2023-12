PAPERINO SAN GIORGIO DEBUTTA A TEATRO

In scena uno spettacolo sul calcio giovanile: sul palco allenatori, dirigenti, atleti e genitori del club

PRATO. Nell’ambito del progetto “CalciATTORI”, ASD Paperino San Giorgio mette in scena — con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato – lo spettacolo teatrale “È solo un gioco” interamente realizzato con la partecipazione di allenatori, dirigenti, atleti e genitori del club.

Da un’idea del D.T. Andrea Bonfiglio, sotto la supervisione del regista Francesco Palmeri e con l’intervento dei tecnici Edoardo Mammoli e Simone Argenziano, la commedia accompagna gli spettatori nel racconto di un’ordinaria domenica calcistica, mirando a sensibilizzarli sui buoni comportamenti da adottare nell’ambito del calcio giovanile, mondo del quale mette in evidenza gli aspetti positivi e negativi, suscitando nel pubblico sia momenti di riflessione che di grasse risate.

L’appuntamento è per Domenica 17 dicembre 2023, alle ore 16.00, presso il Teatro Fabbretti in via delle Gardenie n. 3 a Prato.

Per maggiori informazioni o per prenotare il proprio posto in platea è possibile consultare il sito www.paperinosangiorgio.it o le pagine Facebook ed Instagram del club presieduto da Sauro Pratesi.

