PAPERINO SAN GIORGIO SPOPOLA A TEATRO CON UNA COMMEDIA SUL CALCIO GIOVANILE

In scena allenatori, atleti e genitori per promuovere l’educazione sportiva

PRATO. Grande successo per la messa in scena dello spettacolo teatrale “È solo un gioco”, realizzato da ASD Paperino San Giorgio – con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato – nell’ambito del progetto “CalciATTORI”, volto a sensibilizzare il pubblico sui buoni comportamenti da adottare nell’ambito del calcio giovanile, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi.

Una commedia brillante, interamente realizzata con la partecipazione di allenatori, dirigenti, atleti e genitori del club, capace di far registrare il tutto esaurito presso il Teatro Fabbretti. Un evento nato da un’idea del D.T. Andrea Bonfiglio – sotto la supervisione del regista Francesco Palmeri e con l’intervento dei tecnici della cantera giallo-azzurra Edoardo Mammoli e Simone Argenziano — che ha ottenuto il pieno gradimento degli spettatori presenti in sala, condotti nel racconto di un’ordinaria domenica calcistica tra un mix contrastante di emozioni e soprattutto grandi risate.

A chiudere in bellezza la kermesse, infine, le voci bianche del Piccolo Coro del Cinema da Ascoltare della maestra Roberta Pettirossi, con la partecipazione straordinaria dalla cantante Sara Ruoti, che hanno intonato l’inno antirazzista del PSG “Un gol non ha colore” (realizzato nel 2021 nell’ambito di un altro progetto sociale, “No racism lab”) ed alcuni brani natalizi.

“È stato un lavoro davvero lungo e faticoso — commenta il D.T. Bonfiglio — ma quanto accaduto stavolta ripaga di tutti i sacrifici fatti a partire dalla scorsa estate, quando è cominciata la stesura del copione. Grazie al Presidente Sauro Pratesi ed ai membri del consiglio che hanno subito accolto con entusiasmo questo insolito progetto, ASD Paperino San Giorgio si conferma ancora una volta una scuola calcio differente, attenta non solo alla formazione sportiva dei propri tesserati ma anche agli aspetti educativi che vengono curati con attività originali e stimolanti pure fuori dal campo.

Un plauso particolare a tutti i genitori che hanno partecipato allo spettacolo assieme ai propri figli, dando loro la possibilità di vivere un’esperienza unica, capace di aiutarli a combattere la timidezza e tirare fuori aspetti inesplorati del carattere che torneranno utili anche sul terreno di gioco”.

A lodare l’operato della società anche Enrico Gabbrielli, coordinatore regionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, presente in sala a testimoniare l’attenzione dei vertici calcistici nei confronti di iniziative volte a promuovere gli aspetti educativi dello sport.

Questo il cast completo dello spettacolo: Alessandro Ripolti, Alice Colzi, Andrea Bonfiglio, Chiara Locoli, Coralba Carraro, Denissa Teluka, Edi Ferracaku, Edoardo Mammoli, Emanuele Parrini, Enrico Martini, Eva Basta, Federico Panichi, Francesco Madeo, Francesco Morabito, Francesco Palmeri, Lorenzo Martini, Lorenzo Ripolti, Mattia Morabito, Mattia Panichi, Niccolò Martini, Niccolò Panichi, Sara Giovannini, Saverio Dionizio, Simone Argenziano, Simone Dionizio, Yurian Teluka (Piccolo coro del cinema da ascoltare diretto da Roberta Pettirossi con la partecipazione di Sara Ruoti: Aurora Bartolini, Diego Ventura, Elettra Vagnoli, Emanuele Parrini, Giulia Borgheresi, Maria Chiara D’Agati, Niccolò Tassi, Sofia Ali, Tea Lombardi).

