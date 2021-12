PARCHEGGI ALL’INTERNO DELLA MURA, PROROGATA LA TARIFFA DI CORTESIA PER UN ALTRO ANNO

Sarà possibile parcheggiare al costo di 1 euro, per soste di un’ora e mezza. Altre agevolazioni anche per il parcheggio custodito del Serraglio

PRATO. È stata prorogata per un altro anno, fino al 31 dicembre 2022, la tariffa di cortesia (stabilita al costo di 1 euro per soste della durata di un’ora e trenta minuti) prevista per tutti i parcheggi situati nella zona a traffico controllato all’interno delle mura medievali.

La tariffa di cortesia, come il regolamento per l’occupazione del suolo pubblico esteso e gratuito rivolto alle strutture ristorative, è un provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in risposta alle esigenze generatesi con l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Entrambe le ordinanze, considerato il protrarsi della stato di emergenza, sono quindi state mantenute.

Un’altra agevolazione prevista per la sosta permette a tutti gli utenti di parcheggiare all’interno della struttura ad accesso controllato del Serraglio, dalle 18 alle 8 del mattino successivo, al costo di 1 euro.

[gf — comune di prato]