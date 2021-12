PARCHEGGI PUBBLICI, DALLA REGIONE 18 MILIONI A 21 COMUNI PER REALIZZARLI

Giani: “Mio impegno si concretizza”. In provincia di Prato, a Poggio a Caiano, sarà fatta la riqualificazione architettonica e urbana del centro storico, la messa in sicurezza della via Pratese con contestuale realizzazione di parcheggio pubblico e rotatoria (oltre 1milione di euro) mentre a Pistoia arrivano 500 mila euro per il parcheggio nell’ex area Breda

PRATO — PISTOIA. Realizzare parcheggi pubblici per decongestionare i centri urbani, favorire la mobilità e rendere più fruibile e godibile i luoghi della Toscana. Era un impegno che il presidente Eugenio Giani aveva preso e che ora si concretizza con l’assegnazione delle risorse per un totale di oltre 18 milioni di euro destinati a 21 comuni toscani.

A marzo scorso la legge voluta dal presidente Giani con la quale la Regione promuove la realizzazione di parcheggi nell’ambito della riqualificazione delle aree urbane, oggi, il decreto che approva la graduatoria delle proposte progettuali e assume gli impegni di spesa, chiude il cerchio.

“È un impegno che mi ero preso con i Comuni — spiega il presidente — , col decreto diamo attuazione al bando, approviamo la graduatoria e diamo il via a partire. Realizzare parcheggi – prosegue — significa non solo alleggerire i centri storici, riqualificare tutta l’area urbana e valorizzare la bellezza dei luoghi, ma anche favorire i collegamenti e le opportunità per il turismo. Credo che la Toscana così sarà più moderna e allo stesso tempo anche più bella, con meno macchine nei centri urbani, ma allo stesso tempo sarà più agile e smart raggiungere i luoghi”.

Fra i progetti che saranno realizzati, solo per citarne alcuni, a Firenze c’è il parcheggio scambiatore in viale Corsica per la linea 3 della tranvia ( 878mila euro), a Pisa un parcheggio sopraelevato a Marina di Pisa (oltre 2milioni di euro), a Castelnuovo Garfagnana (Lu) il parcheggio al teatro Alfieri ( 2milioni 400mila euro), a Marciana (Li) il recupero e l’ampliamento del progetto di un’area di parcheggio pubblico (oltre 1milione di euro); a Poppi (Ar) il parcheggio pubblico dell’Abbadia san Fedele (1milione e mezzo di euro).

In provincia di Prato, a Poggio a Caiano, sarà fatta la riqualificazione architettonica e urbana del centro storico, la messa in sicurezza della via Pratese con contestuale realizzazione di parcheggio pubblico e rotatoria (oltre 1milione di euro).

“Questo era un obiettivo importante da raggiungere — aggiunge l’assessore alle infrastrutture e governo del territorio Stefano Baccelli —: oggi possiamo dire che, e anche i contributi per la rigenerazione urbana lo dimostrano, la qualità e la fruibilità delle aree urbane ci sta a cuore ed è una evidente priorità”

Si ricorda che il bando era uscito a giugno e i progetti definitivi sono stati presentati entro ottobre

Dal punto di visto finanziario la Regione si impegna da qui al 2040 a pagare le rate di ammortamento dei mutui comprensive degli interessi, attivati dai Comuni per la realizzazione dei parcheggi.

