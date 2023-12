PARCHEGGIO EX CEPPO, NEL PERIODO NATALIZIO SOSTA POMERIDIANA GRATUITA

Il provvedimento avrà validità fino al 6 gennaio 2024

PISTOIA. Fino a sabato 6 gennaio, la sosta nell’area ex Ceppo sarà gratuita tutti i pomeriggi. Il provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale riguarda, dunque, la fascia oraria che va dalle 14 alle 20 e ha l’obiettivo di agevolare gli spostamenti dei cittadini che si recheranno nel centro storico per fare acquisti o partecipare ai molti eventi organizzati in città in occasione delle festività natalizie.

La tariffa dell’area ex Ceppo rimane invariata nelle ore mattutine, ossia 1 euro dalle 8.30 alle 14.

Come sempre, è possibile sostare gratuitamente e senza limiti di tempo nei parcheggi scambiatori di via Cellini e nei pressi del supermercato di Porta Nuova.

[comune di pistoia]