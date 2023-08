PARCHEGGIO PUBBLICO, RESTYLING DEL VERDE E SEDICI APPARTAMENTI IN CLASSE A. PARTE A SETTEMBRE IL CANTIERE PER LE NUOVE CASE A SAN GIORGIO A COLONICA

L’intervento in via Dami sarà realizzato dalla Ceri Construction. Previste anche cantine e posti auto interrati. Grazie agli standard verranno riqualificati giardini, marciapiedi e strade del quartiere

PRATO. Un parcheggio pubblico, sedici appartamenti in classe A e una serie di opere di miglioria a strade, marciapiedi e giardini del quartiere. Partiranno a settembre i lavori per realizzare la nuova palazzina da sedici appartamenti di pregio in via Dami a San Giorgio a Colonica. A portare avanti l’intervento è la Ceri Construction, che così andrà a completare il piano urbanistico iniziato in precedenza con la realizzazione di altre 4 palazzine, sempre in classe A, in via Dami.

Alla partenza dei lavori si arriva dopo la firma del nuovo schema di convenzione col Comune, e a seguito dell’approvazione al piano da parte del consiglio comunale e della commissione urbanistica. La palazzina sarà a tre piani (terreno, primo e secondo), avrà tre scale d’accesso agli immobili, e prevede pure la realizzazione di due attici.

Ogni appartamento avrà una pompa di calore individuale, un piccolo impianto fotovoltaico indipendente da 1,5 kilowatt, l’impianto di riscaldamento e raffrescamento, e finiture di pregio.

Un progetto quindi votato a innovazione e risparmio energetico. Nel piano interrato ci saranno pure le cantine a disposizione delle famiglie e i posti auto privati, uno per appartamento. Il cantiere dovrebbe durare circa un anno e mezzo. L’obiettivo della Ceri Construction è quello di arrivare a inaugurare la nuova palazzina per il mese di luglio 2025.

“Si tratta di un piano volto a riqualificare una porzione di quartiere – spiegano dalla Ceri Construction -, completando un intervento che garantirà a via Dami un nuovo parcheggio da 50 posti totali.

Ai 32 stalli, con piantumazioni annesse, del precedente intervento, si aggiungeranno altri 18 posteggi, con ulteriori piantumazioni, a disposizione di tutta la comunità di San Giorgio e Santa Maria a Colonica”.

Come detto, il piano porta con sé anche la monetizzazione di 31.000 euro di standard. Fondi che come stabilito dal consiglio comunale resteranno legati al territorio di San Giorgio e Santa Maria a Colonica.

In questo modo il Comune potrà intervenire per il restyling di giardini (ce n’è proprio uno di fronte alle nuove abitazioni), strade, marciapiedi e più in generale del patrimonio pubblico.

Al Comune, infine, grazie a questo intervento sarà ceduta pure una fascia di verde di 126 metri quadrati, rendendo l’intervento ancor di più all’insegna della sostenibilità.

[stefano de biase]