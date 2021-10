PARCO DELLA RANA, COMPLETATO L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO IL PERCORSO PEDONALE

È stato acceso la scorsa settimana; ha previsto un investimento di 23 mila euro

PISTOIA. Nei giorni scorsi è stato acceso il nuovo impianto di illuminazione all’interno del Parco della Rana. Nell’ottica di migliorare e ampliare la fruibilità dell’area a verde di via Marini non solo di giorno, ma anche in assenza di luce naturale, l’Amministrazione comunale ha completato l’intervento di installazione dell’impianto lungo il percorso pedonale che conduce all’area giochi e all’area fitness, per un investimento di 23 mila euro.

«I lavori appena conclusi – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore ai lavori pubblici – si inseriscono nell’ambito dell’intervento di riqualificazione che ha visto la realizzazione di una nuova area giochi, dotata di pavimentazione anti-trauma, e di un’area fitness inclusive. Da ora in poi, quindi, come già avvenuto in piazza della Resistenza, il Parco della Rana potrà essere fruibile in sicurezza anche in orario serale e notturno grazie ai nuovi punti luce a led.

Uno degli obiettivi che questa Amministrazione sta portando avanti con determinazione è infatti quello di riqualificare parchi e giardini pubblici, andando a rinnovare e valorizzare spazi ludici e fitness, essenze arboree, ma anche arredo e illuminazione.»

In vista del ritorno dell’ora solare, grazie ai nuovi lampioni, il Parco della Rana potrà rimanere un punto di riferimento per la attività di socializzazione all’aperto. Partendo dall’impianto di illuminazione pubblica esistente su via Marino Marini, è stato realizzato il primo stralcio del nuovo impianto realizzando una linea che corre lungo il percorso pedonale fino ad arrivare all’area giochi, in prossimità del chiosco, collegando così le aree ricreative con i due accessi su via Marino Marini e piazza Oplà. Si tratta di un sistema con tecnologia led, che consente il risparmio energetico, un ridotto inquinamento luminoso e un basso impatto ambientale.

Il sistema di illuminazione a led utilizzato è analogo a quello presente nei pressi dell’impianto di pattinaggio di via di Valdibrana, non solo per garantire l’omogeneità da un punto di vista estetico e architettonico dei punti luce a servizio dell’intero Parco, ma anche per garantire uniformità nelle prestazioni e nella gestione e manutenzione futura.

Prossimamente si prevede di completare l’impianto di illuminazione del Parco mediante l’installazione di punti luce a servizio dell’area giochi e dei rimanenti percorsi pedonali.

I lavori sono stati completati dalla ditta Fratelli Tabani S.r.l. di Montale, individuata con apposita procedura di gara.

[comune di pistoia]