PARCO PUCCINI: APPROVATI I PROGETTI PER RIQUALIFICARE I CAMPI DA BASKET E CALCIO A 5

Entro l’estate l’avvio dei lavori. Previsto un investimento di 155.000 euro

PISTOIA. Nei prossimi mesi, due campi da gioco del Parco Puccini saranno completamente rinnovati. Prosegue, quindi, il graduale processo di riqualificazione e valorizzazione di uno dei parchi più grandi e significativi di Pistoia, su cui l’Amministrazione comunale sta investendo energie e risorse già da tempo. La scorsa estate sono state inaugurate la nuova area giochi e l’area fitness, anche mediante la ridistribuzione degli spazi; un analogo percorso di riqualificazione tocca adesso alle aree sportive, così da aumentare e migliorare la qualità dei servizi offerti sul territorio, ma anche per restituire al Parco un ruolo di centralità nella vita della città.

Il progetto di riqualificazione approvato nei giorni scorsi dalla giunta Tomasi riguarda la zona sportiva posta in prossimità di via Po, quotidianamente molto frequentata, non soltanto dai ragazzi residenti nella zona. È costituita da due playground recintati ad accesso libero e destinati all’attività amatoriale: uno per la pratica del basket, l’altro per il calcio a 5, che verranno rinnovati grazie a un investimento del Comune di 155.000 euro. L’intervento avrà inizio entro l’estate.

«La riqualificazione dei playground nasce dalla volontà dell’Amministrazione di valorizzare questi spazi, da sempre molto utilizzati, rendendoli accoglienti, funzionali e sicuri – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore ai lavori pubblici –. La progettazione curata dai tecnici del Comune ha dunque lo scopo di potenziare e sviluppare la funzione sportiva, ma anche di dare vita a uno spazio ricreativo, che risponda alle esigenze di quell’utenza che, per età, non rientra nei canoni di coloro che utilizzano le aree attrezzate realizzate lo scorso anno. Vengono inoltre compensati coloro i quali non possono più utilizzare il campino su viale Italia, affidato agli Arcieri.

Si vuole quindi dare la possibilità ai ragazzi e ai giovani non solo di praticare attività sportiva libera all’aperto, ma anche di trovare in questa rinnovata area sportiva un punto di ritrovo e di aggregazione.»

Le opere previste dal progetto consistono sostanzialmente nel rifacimento della pavimentazione di gioco e della recinzione di entrambi i campi (basket e calcio a 5), nonché nella realizzazione di uno spazio di socializzazione posto tra le due aree, quale elemento di continuità e di connessione “fisica” tra la zona residenziale di Scornio Est e il Parco.

L’obiettivo è garantire l’accessibilità ai campi sportivi anche alle persone con disabilità fisica, mediante la realizzazione di uno spazio pavimentato nell’area situata tra i due playground e via Po, connesso con la strada.

Tale spazio costituirà un punto di socializzazione, sosta e incontro mediante la realizzazione di una piccola tribuna in muratura rivestita in resina, come le pavimentazioni sportive.

[comune di pistoia]