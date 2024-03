Fratelli d’Italia in piazza a Prato per i diritti delle donne

PRATO. Un banchino in centro storico in un weekend significativo: quello della giornata internazionale dei diritti delle donne. Un ritrovo in piazza del Duomo per promuovere pari opportunità e pari libertà, raccontando iniziative concretizzate e progetti in corso portati avanti dal governo Meloni in favore dell’universo femminile.

È quanto ha allestito Fratelli d’Italia che si è ritrovata in piazza del Duomo con un banchino a cui hanno preso parte fra gli altri la deputata Chiara La Porta, il consigliere comunale Tommaso Cocci, il presidente provinciale Matteo Mazzanti, la responsabile provinciale organizzazione Eleonora Cioni, la consigliera comunale Patrizia Ovattoni, e vari esponenti del giovanile.

Gli esponenti pratesi del partito di governo hanno presentato le varie iniziative legislative di Fdi: il bonus mamme, la promozione dell’imprenditoria femminile, il sostegno alla maternità, gli sgravi fiscali per chi assume madri lavoratrici, la legge per rafforzare le norme contro la violenza sulle donne, l’aumento dei fondi per il piano anti-violenza sulle donne, il rifinanziamento e l’aumento dei fondi per il piano contro la tratta degli esseri umani. E ancora le iniziative per la diffusione del numero 1522 anti-violenza, e il reddito di libertà.

“Proposte concrete per assicurare un futuro in cui le pari opportunità e la libertà siano la norma e non l’eccezione – sottolinea la responsabile provinciale organizzazione di Fratelli d’Italia, Eleonora Cioni —. Fratelli d’Italia è da sempre in prima linea sul tema dei diritti delle donne e lo dimostra con tutte le iniziative legislative presentate.

Nonostante la pioggia tante persone si sono fermate a dialogare con noi, a supportarci, a sottoporci idee e a chiederci di andare avanti nell’impegno per tornare al governo della città”.

Il banchino è stata anche l’occasione per raccogliere consensi intorno alla riforma del premierato con la quale Fratelli d’Italia vuole garantire l’elezione diretta del presidente del Consiglio dei Ministri e assicurare “maggiore stabilità ai governi e impedire che i giochi di palazzo possano ribaltare la volontà popolare”.

“La nostra presenza sul territorio è costante, come dimostrato da banchini, eventi, raccolte firme e battaglie su singole tematiche portate avanti negli ultimi mesi – concludono il consigliere comunale Tommaso Cocci e il presidente provinciale Matteo Mazzanti —. Un impegno che andrà avanti anche nelle prossime settimane, sottoponendo ai pratesi progetti, idee e piani di sviluppo per il futuro della città e della provincia. Un impegno col territorio che vogliamo portare fino in fondo”.

[fdi provinciale prato]