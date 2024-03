In occasione della Giornata internazionale delle donne oggi pomeriggio alle 17 nella sede della Lilt in via Andreini 4 si terrà un focus sulla salute delle donne

PISTOIA. Sarà il convegno “Parliamo di salute delle Donne: attualità e prospettive” ad aprire il ricco calendario di eventi organizzati dagli assessorati alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Pistoia per il mese di marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna. L’appuntamento è pe oggir venerdì primo marzo, alle 17 nella sede della L.I.L.T. in via Francesco Andreini 4.

Organizzato dalla Fidapa Bpw Italy sezione di Pistoia, in collaborazione con la sezione provinciale della LILT e con il patrocinio della Società della Salute Pistoiese, il convegno mira a promuovere una discussione approfondita e consapevole sul tema della salute declinata al femminile. Un’opportunità per riflettere sull’importanza della prevenzione e dell’accompagnamento alla cura, promuovendo una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione su questi temi.

Dopo i saluti della presidente FIDAPA BPW Italy sezione di Pistoia Mariarita Schivo e della presidente della LILT pistoiese Giulietta Priami, a introdurre e coordinare il convegno sarà Anna Maria Celesti, vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pistoia, nonché presidente della Società della Salute pistoiese.

«Si inizia il mese dedicato alla donna portando l’attenzione sull’importanza del prendersi cura di se stesse, del proprio benessere – sottolinea Anna Maria Celesti –. Ciò che rende questo convegno così rilevante è la sua capacità di mettere in luce le sfide attuali e le prospettive future per la salute delle donne. È un’opportunità per imparare, condividere e riflettere sulle questioni cruciali che riguardano il benessere femminile, un evento che promuove la consapevolezza e l’informazione veicolata da esperti in diversi ambiti».

Tra i relatori che interverranno durante l’evento, ci saranno dunque esperti di diversi campi della medicina e della salute. Si tratta della psicologa Ilaria Gherardini, della biologa nutrizionista Emma Balsimelli, del dirigente medico presso l’AOU Careggi, SOD radioterapia oncologica Daniela Greto e della biologa specializzata in biochimica clinica Ilaria Barghini.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0573 1603201 o scrivere all’indirizzo: pistoia@lilt.it.

[comune di pistoia]