PARRUCCHIERA PRATESE SCELTA PER LE SETTIMANE DELLA MODA A MILANO E PARIGI. “EMOZIONE UNICA VEDERE LE MIE ACCONCIATURE IN PASSERELLA”

Lorita Monti del negozio unisex Lm Parrucchiere ha curato le acconciature di modelle e big del fashion. In passato aveva già lavorato per Chanel, Cartier, Dolce & Gabbana, e Balenciaga. “Occasione di lustro per tutto il territorio”

PRATO—MONTALE. Una parrucchiera pratese alle settimane della moda di Milano e Parigi. È il duplice riconoscimento ottenuto da Lorita Monti, che da quasi trent’anni gestisce il negozio Lm Parrucchiere in pieno centro a Montale.

Si tratta del doppio evento che ha lanciato nelle capitali europee della moda le nuove linee del fashion in vista del periodo primavera – estate. Monti è stata scelta per effettuare le acconciature a modelle e big del fashion che poi hanno sfilato in passerella davanti a centinaia di addetti ai lavori.

Una partecipazione alla fashion week che rappresenta una prima volta in assoluto per la parrucchiera pratese: in passato, infatti, Lorita aveva lavorato per Pitti, o in alternativa si era occupata di acconciature per vip nell’ambito di eventi di Chanel, Cartier, Dolce & Gabbana e Balenciaga.

“È stata una grande emozione e una vera soddisfazione professionale – commenta Monti —. Non capita certo tutti i giorni di trovarsi in simili contenti. E poi l’adrenalina è al massimo: fino all’ultimo non sai mai chi dovrai pettinare, e quindi ti può capitare sia il vip che la modella di grido. Durante i giorni di lavoro è andato tutto per il meglio, e adesso l’auspicio è quello di potere tornare anche per le edizioni 2024”.

Pratese di nascita ma professionalmente cresciuta a Montale, Lorita porta avanti un’attività di parrucchiere unisex con all’interno sei dipendenti. Un negozio che si occupa della cura del capello a 360 gradi e che vede il punto forte nei trattamenti con la cheratina e nel balayage.

Oltre a essere specializzati nelle acconciature per matrimoni ed eventi, ed essere rivenditori Nashi Argan. L’altra particolarità è quella dei mercoledì a orario continuato, dalle 9 alle 21, così da dare l’occasione di andare dal parrucchiere anche a tutti coloro che escono tardi da lavoro durante la settimana o che nel weekend non riescono a ritagliarsi un momento per la cura dei capelli.

“La mia partecipazione alle due fashion week credo possa rappresentare un’occasione di spicco sia per la mia attività ma anche per tutto il territorio – aggiunge Lorita —.

Non capita così spesso di ritrovarsi a effettuare acconciature a certi livelli, e per essere scelti bisogna passare attraverso un’accurata selezione. Vedere, poi, le modelle sfilare con le proprie acconciature appena fatte ti lascia una vera sensazione di soddisfazione. Un’esperienza che porterò a lungo con me.

E voglio ringraziare anche i miei clienti e tutte le persone che mi hanno mandato un attestato di stima in questi giorni: una serie di gesti che ho davvero apprezzato”.

[stefano de biase]