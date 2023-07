PARTE IL PISTOIA BLUES FESTIVAL

Dalle 19,30 in piazza del Duomo

PISTOIA. Prende il via la 42’edizione del Pistoia Blues. Stasera si comincia con l’apertura del festival affidata a Xavier Rudd , che porterà in piazza Duomo una delle due tappe (estive) del suo tour ,dedicato all’album Jan Juc Moon, decimo album per il cantautore polistrumentista australiano.

La musica di Xavier Rudd passa dal folk al reggae, ma non mancano i riferimenti alla musica tradizionale .Follow the sun è la canzone che lo ha reso popolare e nei suoi componimenti è sempre presente il richiamo alla difesa dell’ambiente e dei soggetti deboli.

Aprirà la serata Microgeen, vincitrice di Obiettivo Bluesin, poi Matteucci, cantautrice, Jack Botts, cantautore australiano, Il Muro del Canto, band italiana che presenterà l’album Maestrale.

Si comincia col Pistoia Blues dunque appuntamento con la buona musica live in piazza Duomo .Inizio concerti ore 19,30.

[Gianluca Risi]