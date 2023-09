PARTE IL PROGETTO “TRASFORMAZIONI”, PERCORSI GRATUITI DI CRESCITA PERSONALE E DI GRUPPO

Sabato 23 settembre la presentazione presso l’Asd Arca in via Giubilei alle ore 16

PRATO. Sabato 23 settembre presso l’Asd Arca in via Giubilei 18 dalle 16 alle 19 Aion, Riciclidea e Ast —associazione Sclerosi Tuberosa di Prato presentano il progetto Trasformazioni, percorsi gratuiti di crescita personale, di gruppo ed individualizzati.

Il progetto —si legge in una nota — nasce dalla necessità di contrastare fenomeni di marginalità e di esclusione sociale sempre più evidenti. Obiettivo generale è offrire percorsi di comunità TrasformAtivi, coinvolgenti, ri-generanti, e di attivazione di comunità, che accompagnino le persone in un processo di crescita personale e/o re-inclusione sociale e di comunità.

L’ente capofila è AION, Associazione di Promozione Sociale, nata nel gennaio 2022. L’idea fondante dell’associazione è quella di creare processi di salute, benessere e cura sociale attraverso la promozione di attività culturali e socio-sanitarie per mezzo dell’integrazione di più dimensioni e discipline.

Il progetto Trasformazioni vedrà al suo interno le seguenti proposte:

‘Mi Racconto – a cura di Gabriele Zen

Laboratorio di scrittura dove sperimentare, attraverso un’autobiorgarfia ragionata e guidata,

l’ascolto personale e reciproco.

Meditazione Mindfulness – a cura di Duccio Bernardi

Gruppo esperienziale di meditazione Mindfulness ispirata al Protocollo Mindfulness Psicosomatica PMP.

Sessualità & Affettività – a cura di Irina Bessi

Gruppo di conoscenza ed educazione ad un uso consapevole del proprio corpo.

Cerchi di Mamme e Papà – a cura di Cristina Torracchi

Serie di incontri per mamme e papà in uno spazio comodo in cui poter esprimere le proprie emozioni e fare rete.

Nell’Arte del Verde – a cura di Derry Ciaramelli

Escursioni accessibili, esperienze di land Art e lab di riuso creativo finalizzate a alla riconnessione con la natura e alla comprensione della sua importanza

Consulenza Sociale di Cura – a cura di Gabriele Zen e Duccio Bernardi

Accompagnamento individuale o per coppie/famiglie che si trovano in condizione di fragilità e/o bisogno sociale, temporanea o permanente (compreso persone con disabilità e caregiver), per accogliere e aiutare a chiarificare la attuale situazione di disagio.

Arte Terapia – a cura di Simona Piras

Ogni laboratorio sarà “attraversato” da momenti di elaborazione ispirati a varie metodologie di arte terapia

Alla fine della presentazione sarà offerto un piccolo buffet di ringraziamento che aprirà uno spazio informale di scambio di informazioni tra tutti gli intervenuti.

La prenotazione non è obbligatoria ma è consigliata segnalando la partecipazione all’evento o contattando i seguenti recapiti:

Cristina 3289110557

Mail info@aionaps

link evento Facebook

https://fb.me/e/1k0T5kYyd

link pagina Facebook AION

https://www.facebook.com/aionaps

AION mail info@aionaps.it

[tamara fugi ama]