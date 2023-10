PARTE IL TAGLIO DELL’ERBA SULLE STRADE PROVINCIALI

Ieri in Provincia l’assegnazione degli appalti. Ecco le strade interessate. Gli interventi al via nella settimana tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre

PISTOIA. Si è tenuto ieri mattina in Provincia l’ultimo passaggio — del lungo iter burocratico che comporta l’assegnazione degli appalti — con la ditta aggiudicatrice dei lavori di sfalcio dell’erba sulle strade di competenza provinciale.

La Green Service Srl di Deruta in provincia di Perugia, vincitrice di graduatoria, è pronta a partire e già dalla prossima settimana si occuperà delle operazioni logistiche per portare sulle nostre strade i mezzi destinati al taglio.

Gli interventi inizieranno nella settimana successiva, quella a scavalco tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre e dureranno, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, 40 giorni circa.

Le strade interessate dallo sfalcio saranno le seguenti: SP09 Montalbano, SP16 San Baronto Castel Martini, SP50 Via dei Fiori, SP12 Via delle Cartiere, SP632 Traversa di Pracchia, SP26 Camporcioni, SP22 del Porrione e del Terzo, SP13 Romana, SP27 Cantagrillo Vergine dei Pini, SP28 Cantagrillo Biccimurri fino incrocio SP43, SP43 Pozzarello Biccimurri, SP19 Quarrata Casalguidi, SP45 Circonvallazione di Chiesina, SP15 Buggianese, SP4 Traversa Valdinievole, SP41 Pescia Uzzano, SP Via del Casello, SP35 Di Cerbaia, SP44 Quarrata Casini.

Gli interventi, per un importo complessivo di 195.829mila euro oltre iva, riguarderanno lavori di trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi e sottobosco fino allo sminuzzamento, compreso le rifiniture con decespugliatore.

La circolazione non sarà interdetta su nessuna delle strade oggetto di intervento. I cantieri mobili che eseguiranno le operazioni saranno preventivamente indicati con apposita segnaletica esposta in loco.

[provincia di pistoia]