PARTE IL TESSERAMENTO DI ITALIA VIVA PISTOIA

Andrea Dolfi nominato responsabile provinciale del tesseramento 2023

PISTOIA. Venerdì sera si è tenuta l’assemblea provinciale di Italia Viva a cui hanno partecipato vecchie conoscenze, ma soprattutto tanti nuovi amici, che si vogliono unire al nostro percorso.

I temi affrontati sono stati molti, ed uno in particolare ha riguardato il tesseramento 2023 ad Italia Viva, con l’obiettivo di implementarlo e rilanciarlo sul territorio.

Proprio per questo il Coordinamento provinciale, ha individuato il ruolo di responsabile provinciale del tesseramento 2023 nella persona di Andrea Dolfi, presenza fondamentale del gruppo pistoiese, che si è contraddistinto per eccelso impegno e passione politica.

Vi saranno poi anche altri referenti nel coadiuvarlo nell’espletamento dell’attività e lavorare sinergicamente per il raggiungimento gli obiettivi comuni.

[michelozzi — iv pistoia]