PARTE LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

PISTOIA. Da oggi lunedì 7 dicembre, l’Amministrazione comunale di Pistoia inizierà la distribuzione dei buoni spesa a quei nuclei familiari che risultino essere più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.

Il Governo, infatti, ha nuovamente assegnato al Comune di Pistoia 502.012 euro, destinati ai cittadini pistoiesi per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, con priorità per le persone in difficoltà a causa dall’emergenza sanitaria in corso e prive di altro sostegno pubblico. Tali risorse saranno utilizzate, dunque, dal Comune per reperire buoni spesa da consegnare a coloro che ne hanno diritto per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità o per trasferimenti a enti del terzo settore, i quali provvederanno ad acquistare e distribuire tali beni a coloro che non abbiano la possibilità di recarsi di persona a effettuare gli acquisti.

«Durante la prima ondata la maggior parte dei buoni spesa sono stati distribuiti a persone sconosciute ai nostri servizi sociali – evidenzia il sindaco Alessandro Tomasi –. Questo è purtroppo il chiaro segnale di quanto l’emergenza Covid abbia messo a dura prova quella fascia di persone che finora riuscivano a vivere del proprio lavoro.

Questa distribuzione è una risposta minima di fronte a una situazione emergenziale, che si somma alle misure già messe in campo dal Comune, per quanto di nostra competenza e limitatamente alle nostre possibilità. I buoni spesa sono un piccolo aiuto ma importante se limitati ad una situazione di straordinarietà. Chiaramente servono misure strutturali per sostenere davvero imprese e attività colpite dall’emergenza. Come Comune abbiamo organizzato al meglio anche questa seconda distribuzione di aiuti».

Possono accedere al beneficio i cittadini residenti nel Comune di Pistoia; per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente e una volta soltanto. Saranno valutate prioritariamente le domande dei cittadini che non percepiscono al momento altri benefici di importo significativo per il sostegno al reddito familiare.

Sul sito web del Comune (www.comune.pistoia.it), nella home-page e nell’area tematica “Politiche sociali”, sono pubblicati i numeri di telefono da contattare per presentare la domanda.

«Questa seconda ondata di contagi – sottolinea Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di inclusione sociale – ha aggravato ulteriormente lo stato di emergenza tutt’ora in corso, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico, con importanti ricadute in ambito sociale.

Queste ultime hanno coinvolto anche nella nostra città non solo le fasce di popolazione che già vivevano in condizioni di povertà, ma anche persone e intere famiglie che all’improvviso stanno affrontando incertezze e difficoltà gravi e inaspettate, facendo aumentare il rischio di una loro marginalità sociale. I buoni spesa che saranno distribuiti nelle prossime settimane rappresentano una prima risposta a una serie articolata e molteplice di bisogni che l’emergenza ha messo in risalto.

Nei prossimi mesi sono in arrivo ulteriori risorse che andranno a dare risposte sotto il profilo del sostegno all’abitare e dell’assistenza domiciliare sociale».

Il provvedimento del Governo affida all’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune il compito di individuare la platea di beneficiari e del relativo contributo, appunto proprio tra quei nuclei familiari che risultino essere più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Codiv 19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per coloro che non sono già assegnatari di un sostegno pubblico.

CONTATTI TELEFONICI

Chiunque abbia necessità di usufruire di un aiuto per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità deve telefonare, dal 7 dicembre 2020 al 16 gennaio 2021, ai seguenti numeri, negli orari indicati:

347 0713170 – 338 4705259 – 338 4705252 – 338 4705312: nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13;

338 4705476: il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 13;

338 4705494: il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

La domanda verrà gestita da operatori comunali che forniranno tutte le indicazioni necessarie e tratteranno con la massima riservatezza i dati personali.

[comune di pistoia