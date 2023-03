PARTE LA STAGIONE 2023 DI LUCA ARTINO: IL PILOTA PISTOIESE ATTESO PROTAGONISTA SU SKODA FABIA RALLY2

All’insegna delle novità la nuova programmazione di pilota di Lamporecchio: ad assisterlo tecnicamente, mettendogli a disposizione la vettura boema, sarà il team Autosole 2.0.

LAMPORECCHIO. Il semaforo verde – quello che decreterà il suo ritorno all’agonismo dopo cinque mesi di inattività – scatterà il prossimo fine settimana sul tracciato del Castelletto Circuit: Luca Artino è pronto ad indossare tuta e casco abbracciando nuovamente il volante della Skoda Fabia Rally2. Per il pilota di Lamporecchio, assente dalle prove speciali dal Rally Città di Pistoia di ottobre scorso, l’asfalto del Motors Rally Show di Pavia sarà una valida occasione di approccio alla stagione sportiva ed alla conoscenza del team Autosole 2.0, struttura che metterà a disposizione la propria “Evo” – esemplare equipaggiato di pneumatici Michelin – per l’intera programmazione 2023.

Cinquantasei, i chilometri cronometrati distribuiti su sei prove speciali, ambientazione di un impegno che vedrà il portacolori della scuderia Art Motorsport affiancato dalla sorella Noemi, tornata sul sedile di destra dopo l’esperienza condivisa con il driver al Rally Valdinievole e Montalbano, a distanza di quasi un anno.

“L obiettivo è quello di togliere la ruggine, tornando a saggiare le potenzialità di una vettura che mi piace e che potrà garantirmi il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, quello di tornare a divertirmi provando il piacere delle sue caratteristiche – il commento di Luca Artino – al mio fianco siederà mia sorella Noemi, sarà lei ad inaugurare questo nuovo percorso, articolato sulla collaborazione con il team Autosole 2.0, struttura che mi affiancherà sulle strade della Coppa Rally di Zona”.

Al centro del programma del pilota valdinievolino vi saranno le strade dell’espressione regionale toscana, quelle della Zona 6, con il primo appuntamento previsto a metà marzo sui chilometri del Rally Il Ciocco.

Un programma ben articolato che Luca Artino condividerà con Andrea Gabelloni, copilota che ha legato il proprio nome al palmares del driver pistoiese, fin dalla stagione sportiva 2017.

A seguire, archiviato l’appuntamento inaugurale della Coppa Rally di Zona, il pilota di Lamporecchio prenderà il via al Trofeo Maremma per poi proseguire con la partecipazione al Rally della Valdinievole, al Rally di Reggello, al Rally di Casciana Terme ed al Rally Città di Pistoia. Palcoscenici, quelli relativi alla “Zona 6”, che l’alfiere di Art Motorsport affronterà con l’intento di guadagnare l’accesso alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally, in programma a fine ottobre in provincia di Frosinone.

[gabriele michi]