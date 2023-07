PARTE L’AMPLIAMENTO DI VIA CRESPOLE E FABBRICHE A CANDEGLIA

A partire da domani giovedì al via i lavori

PISTOIA. Partirà giovedì 20 luglio l’intervento di ampliamento di via Crespole e Fabbriche a Candeglia. Intanto nella giornata di oggi sarà allestito il cantiere dei lavori affidati attraverso una procedura di gara alla ditta Soc. Ing. Magnani srl di Lamporecchio, per un investimento complessivo di 210.000 euro, con lo scopo di risolvere le criticità che pregiudicano la sicurezza stradale del tratto compreso tra le intersezioni con via dei Lombardi e via Gianni Rodari, dove la carreggiata diventa così stretta (meno di 5 metri) da offrire un’unica corsia di marcia e creare code di auto negli orari di punta, a cui si aggiunge scarsa visibilità sulle curve. Tali problematiche si accentuano in occasione delle svolte dei mezzi di trasporto pubblico, che si trovano a invadere la carreggiata opposta durante la manovra.

In dettaglio i lavori consistono in un intervento di ampliamento della sede stradale, delimitata da un lato dal muro in pietrame a sostegno del terreno retrostante e dall’altro da muri di confine con proprietà private, per circa ottanta metri, passando così dagli attuali circa 5 metri di larghezza della carreggiata ai circa 7 metri.

Per questo motivo, sarà smontato il muro in pietra esistente nel tratto compreso tra via Rodari e il civico 18 di via Crespole e Fabbriche, eseguito lo scavo utile all’ampliamento, realizzato un nuovo muro in calcestruzzo armato rivestito in pietra e ristrutturata la restante porzione di muro esistente, con opere di rinforzo della parete stessa. Completeranno l’operazione la posa delle zanelle stradali, il rifacimento dell’asfalto, la messa a quota dei chiusini e la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Via Crespole e Fabbriche è una strada che presenta un notevole flusso di traffico in quanto principale viabilità di accesso per le frazioni collinari della valle del torrente Bure di Baggio poste a nord di Candeglia e quindi utilizzata per raggiungere, tra le altre, Cignano, Iano, Germinaia, Baggio e Villa di Baggio. Con l’allargamento potranno essere realizzate due corsie: una per andare in direzione nord e l’altra verso sud. Una volta ultimata, l’opera consentirà di migliorare la viabilità e le condizioni di sicurezza stradale.

«Si tratta di lavori molto importanti e attesi dai cittadini della Valle delle Buri – evidenzia Alessio Bartolomei, assessore a viabilità e infrastrutture – che consentiranno una migliore transitabilità e fruizione di quel pericoloso incrocio. L’intervento avrà ripercussioni sulla viabilità in quanto si prevede, per almeno un mese, il senso unico alternato verso la valle di Baggio e Villa di Baggio. Proprio per questo motivo chiediamo a chi usufruisce della viabilità della zona di avere pazienza in vista del termine dei lavori. L’intervento, abbastanza semplice da un punto di vista tecnico, ha richiesto un complesso iter amministrativo con anche variante urbanistica, parere dell’Asl per la presenza del vincolo cimiteriale, parere della Soprintendenza, parere dell’Ufficio di Vincolo Idrogeologico».

Per permettere l’intervento sono previste modifiche alla viabilità dal 20 luglio al 30 settembre.

In via Crespole e Fabbriche (tratto tra via Gianni Rodari e area di parcheggio) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per l’installazione del cantiere dei lavori;

In via Crespole e Fabbriche (tratto tra via Gianni Rodari e via Crespole e Fabbriche presso il civico 32) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e il traffico sarà deviato sulla porzione della carreggiata che resterà libera, mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da un semaforo. I pedoni potranno camminare lungo un percorso protetto.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]