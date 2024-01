Domani lunedì 15 gennaio, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini inaugura Vitamina T – Il Teatro fa bene, il nuovo progetto a cura di Teatri di Pistoia e Far. Com. Love is in the air, lo spettacolo di Andrea Farnetani. Il progetto è dedicato alla promozione del benessere dei bambini e delle famiglie attraverso il teatro

PISTOIA. Lunedì 15 gennaio, alle ore 18.00, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini va in scena il primo spettacolo disponibile nel carnet in distribuzione dal 14 dicembre scorso nelle farmacie comunali di Pistoia: Love is in the air, di e con Andrea Farnetani, adatto per i bambini dai 3 anni in su e le famiglie. Chi lo ha applaudito in Johann Sebastian Circus o i Gustavo la vita ritroverà in questo spettacolo tutti gli elementi di fascinazione per la poetica di Farnetani, che ora ci mostra i retroscena della vita di un giocoliere.

Gli spettatori entreranno nei pensieri dell’artista che si esibisce per il loro divertimento, scoprendo così che, dietro la facciata brillante e rassicurante del performer, si cela l’uomo con la sua giostra di dubbi ed ossessioni, una colossale ansia da prestazione e un dualismo atavico tra successo e fallimento.

Uno spettacolo per tutta la famiglia che sa divertire e stupire per l’eccellente valore dei virtuosismi tecnici, e allo stesso tempo sa commuovere perché ci mostra un essere umano capace di mettersi a nudo davanti ai suoi simili.

Se la capacità di mostrare le proprie fragilità è al centro di questa messa in scena non poteva esserci migliore inaugurazione di un progetto che ha tra gli obiettivi prendersi cura della crescita. Vitamina T – il Teatro fa bene, progetto pilota ideato da ATP e Far.Com. Farmacie Comunali di Pistoia, con il sostegno del Comune di Pistoia partendo dal presupposto che la cultura faccia bene a mente, corpo e animo, ha costruito per le famiglie e i bambini dai 3 ai 10 anni e per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, un percorso che prevede la distribuzione di 700 tagliandi da convertire in altrettanti biglietti (fino a esaurimento dei posti riservati alle singole iniziative) per alcuni spettacoli della Stagione di Teatro ragazzi Ri- Belli, di Danza e, per la Musica, della Stagione Cameristica attraverso le quattro Farmacie Comunali della città.

Sia i bambini che gli adulti accompagnatori spenderanno quattro euro a spettacolo (per Ri-Belli) o sei euro (per la musica e la danza). Su ogni tagliando (da trasformare in biglietto presso la biglietteria del Teatro Manzoni, almeno una settimana prima della rappresentazione), sono riportate le informazioni relative a titoli e date degli spettacoli.

L’invito alle famiglie, insegnanti ed educatori è quello di recarsi in farmacia per ottenere i tagliandi, con l’idea che crescita, sviluppo del senso critico e della creatività e la trasmissione di corretti stili di vita siano obiettivi comuni, sui quali è possibile fare rete.

Il secondo spettacolo disponibile nel carnet delle proposte è il 21 gennaio, Esercizi di fantastica, da un’idea di Giorgio Rossi, dell’Associazione Sosta Palmizi, cui seguono il 25 febbraio Agenzia di viaggi Marisa, di e con Elisa Consagra, l’8 marzo Grand Jeté, di e con Silvia Gribaudi e MM Contemporary Dance Company, il 9 marzo il concerto di Janoska Ensemble, il 17 marzo la poesia di Quattro passi – Piccole passeggiate per sgranchirsi l’anima, di e con Antonio Catalano.

Gli spettacoli

Ri-Belli

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

lunedì 15 Gennaio 2024 ore 18

LOVE IS IN THE AIR

di e con Andrea Farnetani

Messa in scena e direzione Emanuele Avallone

Costumi e oggetti di scena Andrea Farnetani

►fascia d’età: dai 3 anni e per tutti

Ri-Belli

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

domenica 21 Gennaio 2024 ore 16 (per le famiglie)

ESERCIZI DI FANTASTICA

da un’idea di Giorgio Rossi

una creazione di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti, Giorgio Rossi

con Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti

scenografie Francesco Givone, Francesco Manenti, Francesca Lombardi

costumi Beatrice Giannini, Francesca Lombardi

illustrazioni Francesco Manenti

disegno luci Elena Tedde

Associazione Sosta Palmizi

con il contributo di MiC e Regione Toscana

con il sostegno di Armunia (Rosignano LI), Wintergarten – Atelier di Teatro Permanente (Livorno), Comune di Castiglion Fiorentino (Ar)

ringraziamenti Spazio Nunc, Elena Giacomin

Premio della giuria e del pubblico Vimercate Ragazzi Festival 2021

Menzione Speciale Premio Teatro per Ragazzo “Emanuele Luzzati” Comune di Santa Margherita Ligure 2023

►fascia d’età: dai 4 anni

Ri-Belli

PRIMA NAZIONALE

Il FUNARO

domenica 25 Febbraio 2024 ore 16 (per le famiglie)

AGENZIA VIAGGI MARISA

Una storia per ogni dove

di e con Elisa Consagra

regia Elisa Consagra

disegno luci Christian Prestia

Elisa Consagra

►fascia d’età: dai 4 anni

Danza

TEATRO MANZONI

venerdì 8 Marzo 2024 ore 20.45

GRAND JETE’

Di Silvia Gribaudi

con Silvia Gribaudi e MM Contemporary Dance Company: Emiliana Campo, Lorenzo Fiorito, Mario Genovese, Matilde Gherardi, Fabiana Lonardo, Alice Ruspoaggiari, Rossana Samele, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa, Leonardo Zannella

musiche originali Matteo Franceschini

disegno luci Luca Serafini

styling Ettore Lombardi

Associazione Culturale Zebra

►fascia d’età: dagli 11 anni

Musica

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

sabato 9 Marzo 2024 ore 20.30

JANOSKA ENSEMBLE

violini Ondrej Janoska e Roman Janoska

pianoforte Frantisek Janoska

contrabbasso Julius Darvas

THE BIG B’S

Bach, Beethoven, Brahms, Bartok, Brubeck

rivisitati in Janoska Style

►fascia d’età: dagli 11 anni

Ri-Belli

Il FUNARO

Domenica 17 Marzo 2024 ore 16 (per le famiglie)

QUATTRO PASSI

Piccole passeggiate per sgranchirsi l’anima

di e con Antonio Catalano

regia Antonio Catalano

Casa degli alfieri / ARTEPO (ARchivio TEatralità POpolare)

►fascia d’età: dai 3 anni

Gli spazi di Teatri di Pistoia

TEATRO MANZONI | Corso Gramsci 127 – Pistoia

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | Via del Presto, 5 – Pistoia

IL FUNARO | Via del Funaro, 16/18 – Pistoia

Le Farmacie Comunali

• Farmacia Comunale 1 Viale Adua, 40 – 0573 29381

• Farmacia Comunale 2 Via Manzoni, 10 – 0573 994531

• Farmacia Comunale 3 Via dello Stadio, 2 – 057325765

• Farmacia Comunale 4 Via PIsa, 45 – 0573 986392

Biglietteria Teatro Manzoni (Corso Gramsci, 127) 0573 991609 – 27112 (martedì e giovedì ore 16/19; mercoledì ore 11/15, venerdì e sabato 11/13 e 16/19). La biglietteria aprirà anche un'ora prima degli spettacoli presso la sede della rappresentazione.

[sirianni — teatridipistoia]