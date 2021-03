partigiani della legalità. TANTO PER TORNARE SUL SINDACO CHE SEGA LE PANCHINE E PREMIA GLI INFERMIERI, MA SOLO CON PEZZETTINI DI CARTA DA CARAMELLE E “RAMÉTTOLI” DI MIMOSA

Né prefettura né procura hanno mosso un dito – per quanto se ne sappia – per censurare l’inefficienza colpevole del comandante Bai che si è rifiutato in ogni modo di applicare al suo sindaco le sanzioni dovute per le sue passerelle a viso scoperto. Lui sì, Okkióne, che… è capace di metterci la faccia!

QUEL CHE CÀPITA A SALVINI

NON SUCCEDE AL BUON MAZZANTI:

LUI C’HA IL BAI SEMPRE DAVANTI,

MARCO È UN SANTO COVID-FREE!

QUARRATA. Dodici infermiere premiate, tra le quali un uomo e però nessun dirigente ospedaliero, strapagato, abbronzato e impoltronito .

Non ha sbagliato, Marco Mazzanti, facendo tesoro dell’incredibile gaffes commessa dalla giunta aglianese, che nella primavera di un anno fa, consigliata dal dirigente Pierucci, snobbò le infermiere aglianesi per premiare la molto abbronzata e molto indennizzata (ci dicono che molti dei dirigenti Usl Toscana, in tempo di Covid, hanno un premio giornaliero di circa 30 euro per una ingiusta indennità dovuta – sob – ai rischi per la malattia) Lucilla Di Renzo, una dirigente in controtendenza, che non appariva nemmeno tra gli invitati ad assistere alla premiazione.

Il Sindaco di Quarrata ha premiato le infermiere e non una prestigiosa dirigente ospedaliera come fece Benesp(A)ri, con l’approvazione dell’Assessore Agnellone e la giunta, scesa ai minimi di gradimento tra gli elettori, anche per questa ridicolezza che l’ha resa certamente impopolare.

Mazzanti ha invitato le eroine dei reparti “infermiere e o.s.s.” che il Covid, lo vedono in faccia tutti i giorni e non lo leggono sui rapporti dei video delle scrivanie dirigenziali: una scelta encomiabile, complimenti al Sindaco!

Ma una cosa stonava: invece dei dirigenti coordinatori delle infermiere, non c’era, e ci stava però bene, anche la direttrice del San Jacopo Lucilla Di Renzo, lì a prendere nota del riconoscimento e plaudire per le onorificenze riservate alla gente che lavora davvero.



Tra i presenti c’era però anche la ex Sindaca di Quarrata Sabrina Sergio Gori, quale rappresentante dei medici di famiglia di Quarrata e Serravalle: sarà stata invitata per intercettare risorse del Recovery Fund, dopo le avventure assessoriali in quel di San Marcello pistoiese? Chissà se avranno cercato con l’occasione – lei e Okkìone –, di coordinarsi insieme al meglio per affrontare le ridicole querele rivolte contro il nostro giornale…

Marco, questa volta, si è ben munito di mascherina (e, ci dicono, non se la sia tolta neanche per bere!) evitando di cadere nella ennesima violazione alle sue medesime ordinanze quando partecipò ad altre celebrazioni pubbliche e, specificamente, all’evento di gala in onore alla Boschi, dove si permise di replicare alle nostre contestazioni (e lo fece a chi scrive direttamente) di andarsene via e di non fare fotografie!

Marco dette così prova di essere il Sindaco che è davvero demokrat, trasparente e rispettoso della cittadinanza: questa sì, costretta al rispetto delle sue ordinanze, a pena di ricche sanzioni comminate dalle forze di polizia: “io sono io,…. e voi non siete un cazzo!”

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]

NOTE DI REGÌA Per titoli, sottotitoli e didascalie indirizzare le querele contro il direttore e non contro Alessandro Romiti, definito “il latitante” dalla fine rozzezza dell’assessore Agnellone/Panettone-Ciottoli/Ciòtola, nobilissimo esempio di destra al potere e di cambio di passo (dell’oca).