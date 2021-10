“PARTIRONO IN DUE, ED ERANO ABBASTANZA…”. DA SABATO 2 QUATTRO INCONTRI SULLA CARRIERA DI VENDITTI E DE GREGORI

Sabato 2 ottobre, dalle 16 alle 18, nella saletta Terzani della biblioteca San Giorgio l’appuntamento con “Alice guarda i gatti… a Roma Capoccia” per parlare dell’avvio delle carriere musicali dei due cantautori

PISTOIA. A partire da sabato 2 ottobre, la saletta Terzani della biblioteca San Giorgio ospiterà un ciclo di quattro incontri incentrati sulla comparazione tra le carriere di Venditti e De Gregori, i due cantautori che con le loro canzoni hanno segnato la storia della musica italiana dagli anni 70. Si tratta di un progetto “Pistoia Blues 2021” organizzato dal Comune di Pistoia e svolto con il contributo del Ministero della cultura.

Si parte appunto sabato 2 ottobre con “Alice guarda i gatti… a Roma Capoccia”, per parlare dell’avvio delle due carriere musicali, con il loro sodalizio nel progetto “Theorius Campus” del 1972.

A seguire, sabato 9 ottobre sarà la volta di “Un po’ di rimmel… per Lilly” per una comparazione tra i due best-seller del 1975. Terzo appuntamento sabato 16 ottobre con “Una Banana Republic… Sotto il segno dei pesci”, incontro incentrato su come entrambi gli artisti si siano dimostrati in anticipo sui tempi, fortificando il proprio stile “classico” mentre contemporaneamente gettavano le fondamenta della musica pop degli anni 80.

Il ciclo si concluderà sabato 23 ottobre con “Notte prima degli esami… per la donna cannone”, due maturità artistiche verso il futuro.?

Gli incontri saranno tenuti dallo storico dell’arte e critico musicale Alessio Zipoli che, con l’ausilio di contributi audio e video autentici, analizzerà la carriera dei due cantautori dall’esordio all’interno della scuola romana fino alla maturazione artistica che li ha portati a diventare punti di riferimento di un’intera generazione.

Tutti gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano dalle 16 alle 18.

L’ingresso è libero ma i posti sono limitati a causa delle misure anti-Covid. È necessaria la prenotazione da effettuare inviando una mail a cultura@comune.pistoia.it?

Per partecipare all’evento è necessario esibire il Green pass o in alternativa l’esito negativo di un tampone effettuato nelle ultime 48 ore, secondo le norme vigenti in materia. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

