partito comunista. STOP AI FITOFARMACI

La federazione pistoiese commenta i risultati della indagine condotta nel settore agricolo locale

PISTOIA. Come federazione di Pistoia del Partito Comunista esprimiamo il nostro sdegno e la nostra indignazione per la inquietante notizia che abbiamo appreso in queste ore sull’uso illecito di fitofarmaci nel settore agricolo locale.

Per darvi la dimensione dello scandalo, riportiamo alcuni numeri: “Le indagini hanno portato a 4 perquisizioni, 53 comunicazioni all’autorità giudiziaria di notizie di reato, 24 sequestri di rifiuti agrochimici, 56 denunce e 160 sanzioni per 1 milione di euro.”

Oltre alla nostra provincia, Pistoia, anche altre città toscane come Lucca, Pisa, Prato e Firenze sono state coinvolte nell’inchiesta.

È sconcertante pensare come, rivenditori di prodotti per l’agricoltura ed in alcuni casi anche gli stessi coltivatori, abbiano pensato solo ed esclusivamente al loro interesse personale non preoccupandosi minimamente del danno arrecato al territorio, ma soprattutto del rischio concreto al quale hanno esposto centinaia di loro concittadini avvelenati dai fitofarmaci illegali che sono stati somministrati anche a coltivazioni di ortaggi immessi nella grande distribuzione.

I rivenditori, così, guadagnavano due volte dal traffico illecito: evitavano le spese di smaltimento dei prodotti fuori legge e immettendo sul mercato articoli che in teoria non dovevano più produrre alcun profitto.

Il tutto sulla pelle dei cittadini e dei consumatori, come se non bastassero le continue denunce e lotte di comitati e associazioni che, negli anni, hanno dimostrato come sia consequenziale l’uso di fitofarmaci nei terreni agricoli con l’insorgere di tumori e altre patologie nelle persone.

Crediamo che questa vicenda non sia che la punta dell’’ceberg di una situazione incontrollata, da anni, nel settore florovivaistico locale.

Ci aspettiamo una netta presa di posizione da parte del Sindaco di Pistoia e del Presidente della Regione: senza mezzi termini e senza strizzare l’occhio, come troppo spesso è stato fatto, a quei settori strategici del nostro territorio che spesso garantiscono la vittoria elettorale a discapito del bene della collettività.

Partito Comunista Pistoia