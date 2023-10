passioni poetiche, DANIELA MARCHESCHI PRESENTA “SANDRO PENNA”

Sabato 7 ottobre alle 17 nelle scuderie di Villa La Magia il secondo appuntamento della rassegna curata dalla professoressa Carla Lomi

QUARRATA. [a. b.]Sarà la poesia di Sandro Penna, presentata da Daniela Marcheschi, la protagonista dell’appuntamento di sabato 7 ottobre alle 17.00, il secondo della rassegna Passioni poetiche, cinque giornate evento tra settembre e novembre 2023, curate da Carla Lomi, dedicate a cinque figure poetiche, Emily Dickinson, Sandro Penna, Attilio Bertolucci, Wislawa Szymborska, Maura Del Serra.

“La poesia di Sandro Penna (Perugia, 1906 — Roma, 1977) — scrive la curatrice della rassegna Carla Lomi — rifulge per la limpidezza e profondità con cui l’autore sa esprimere il «dolce rumore della vita»: quegli aspetti dell’esistenza fatti di bisogni immediati e quotidiani accadimenti.

Con i suoi versi pieni d’incanto, Penna è uno dei pochi poeti italiani del Novecento a costruire una poesia che si fa canto a voce spiegata (come ebbe a notare Cesare Garboli), con levità, ironia, perfezione dello stile, unendo semplicità e musicalità in una raffinata elaborazione formale. Le emozionanti rime di Penna molto hanno da insegnare alla poesia di oggi, che a volte sembra aggirarsi in un labirinto di cui non sa trovare l’uscita”.

“Daniela Marcheschi -—aggiunge Lomi — ha il dono, non solo di essere preparatissima, ma di essere brillante e molto chiara”.

Nata a Lucca dove vive d’abitudine, la professoressa Marcheschi (nella foto di Cinzia Demi, ndr). è critico, studiosa e docente di Letterature e Antropologia delle Arti di dagli ampi orizzonti interdisciplinari e di fama internazionale.

Attualmente è in forza al CEG dell’Universidade Aberta di Lisbona. Ha curato i Meridiani Mondadori delle Opere di Collodi (1995), Giuseppe Pontiggia (2004), Gianni Rodari (2020). I suoi maggiori saggi di critica e teoria della letteratura sono raccolti in Il sogno della letteratura. Luoghi, maestri, tradizioni (Gaffi, 2012).

Quanto alla poesia, oltre a saggi su autori italiani e stranieri (E. Montale, K. Boye, E. Södergran, G. Petroni, B. Trotzig, R. Pagnanelli, A. Anelli, C. Campo, ecc.), da segnalare le monografie su Giampiero Neri (Le Lettere, 2002); su Sandro Penna (Avagliano, 2007); Pierluigi Bacchini (ZonaFranca, 2009) ecc.; e, a sua cura, almeno Antologia di Poeti contemporanei. Tradizioni e innovazione in Italia (Mursia, 2016); Mille anni di poesia religiosa italiana (EDB, 2017); Den skarpa nåden fem kvinnliga poeter/La pungente grazia cinque poetesse , [A. Cascella Luciani, C. Annino, M. Del Serra, M. Rimi, C. Carminati] (Italienska Kulturinstitutet “C. M. Lerici”, 2022). Nel 1996 ha avuto un Rockefeller Award per la Letteratura e nel 2006 il Tolkningspris dell’Accademia di Svezia.

L’iniziativa è organizzata da Comune di Quarrata, in collaborazione con Auser, con il patrocinio di: IAAPS International Association fort Art and Psychology, Parchi letterari paesaggio culturale italiano, Foyer Amici della Lirica Firenze, Fidapa BPW Sezione Pistoia, Amici delle Ville dei Giardini Medicei e con il sostegno di Mutua Alta Toscana, Giorgio Tesi group e Cesvot.

Le iniziative si terranno presso lo spazio Scuderie di Villa Medicea La Magia, patrimonio Unesco, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Per informazioni è possibile scrivere a info@villalamagia.com