pasticceri & pasticcerie. AMBITO RICONOSCIMENTO PER PAOLO SACCHETTI E LUCA MANNORI

I due pasticceri pratesi hanno ottenuto dal Gambero Rosso le “Tre Torte”

PRATO. La guida “Pasticceri & Pasticcerie” del Gambero Rosso dedicata ai migliori professionisti del dolce d’Italia del 2021 presentata ieri e già disponibile in tutte le librerie, vademecum indispensabile per ogni acquisto contenente 580 locali selezionati in tutta la Penisola ha premiato con Tre Torte Il Nuovo Mondo di Paolo Sacchetti e Luca Mannori della omonima pasticceria come le uniche due eccellenze toscane inserendo i due noti pasticceri pratesi tra i grandi nomi del settore dolciario: 24 in tutto a livello nazionale.

Per Paolo Sacchetti è arrivato anche il riconoscimento come migliore pasticceria salata italiana.

Per un approfondimento: https://www.gamberorosso.it/notizie/pasticceri-pasticcerie-2021-del-gambero-rosso-tutti-i-premi/