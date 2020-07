PATENTINO PER TRATTORI: DUE CORSI DI CONFAGRICOLTURA PISTOIA

PISTOIA. È già possibile iscriversi ai due corsi per l’uso di trattori agricoli o forestali su ruote che Confagricoltura Pistoia organizza il 28 e 29 luglio. Si tratta di corsi teorico-pratici rivolti a «lavoratori, titolari di azienda, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti e lavoratori autonomi che utilizzino anche in maniera saltuaria il trattore agricolo o forestale». Si svolgeranno per la parte teorica nell’ufficio di Confagricoltura Pistoia (via Copernico 96/A) e per la parte pratica in un’azienda.

Il primo, intitolato “Corso tecnico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali su ruote”, è in programma martedì 28 luglio e mercoledì 29 luglio, per una durata di 8 ore, ed è finalizzato al rilascio del patentino. Consiste in 3 ore di teoria, per un modulo giuridico di 1 ora e un modulo tecnico di 2 ore, e in 5 ore di pratica su trattori a ruote.

Il secondo è un “Corso di aggiornamento tecnico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali su ruote” che consente di assolvere all’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni per i titolari di patentino. Si terrà il 29 luglio e durerà 4 ore: un modulo giuridico di 1 ora e un modulo tecnico di 3 ore.

La realizzazione dei corsi nei suddetti giorni è subordinata ad un numero minimo di partecipanti. Pertanto è opportuno che gli interessati contattino gli uffici di Confagricoltura il prima possibile al numero 0573-21231.

Per ogni ulteriore chiarimento su costi e altri aspetti dei corsi ci si può rivolgere a Silvia Melani: s.melani@confagricolturapistoia.it.

[sandiford – confagricoltura pistoia]