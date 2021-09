PATRIZIA OVATTONI NOMINATA COMMISSARIO PROVINCIALE VICARIO DELLA LEGA

“Il senatore Manuel Vescovi, attuale commissario provinciale, nomina Patrizia Ovattoni come suo vicario”

PRATO. Una scelta importante che ho ritenuto doverosa e che punta a rendere il partito a livello locale più forte e radicato — afferma il senatore Manuel Vescovi.

Vista la complessità di Prato e il gran lavoro che comporta — precisa Vescovi — è opportuno che mi affianchi una persona di esperienza e di profonda conoscenza della città, qualità che ho identificato in Patrizia Ovattoni.

Ringrazio il senatore Manuel Vescovi per la fiducia riposta in me — afferma il neo vicario Ovattoni. Sono onorata — prosegue — di aver ricevuto questo incarico che intendo portare avanti con serietà, dedizione e professionalità. Proprio per ricoprire questo nuovo e impegnativo ruolo che mi terrà occupata per Prato in maniera costante e continuativa, era logico un avvicendamento con Spada nuovo capogruppo in Consiglio Comunale anche se le tempistiche e il metodo utilizzati non erano quelle concordate.

Siamo certi che attraverso un lavoro di squadra compatto e sinergico — affermano Vescovi ed Ovattoni — si possano raggiungere ottimi risultati. Ed è in questa direzione che stiamo procedendo ed intendiamo proseguire.

Auguro buon lavoro a Daniele Spada che si occuperà a livello istituzionale dei rapporti con il Comune e a Patrizia Ovattoni che si dedicherà alla parte politica del partito per Prato e Provincia — conclude il senatore Manuel Vescovi.

