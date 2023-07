PATTI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E CITTADINI, È USCITO IL BANDO

Le domande devono essere presentate entro le ore 13 del 7 agosto

PISTOIA. È pubblicato sul sito istituzionale il bando con il quale il Comune di Pistoia intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di associazioni, comitati o anche singoli cittadini per lo svolgimento di interventi di cura, manutenzione o rigenerazione di beni comuni.

Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle ore 13 di lunedì 7 agosto, compilando la domanda disponibile sul sito www.comune.pistoia.it, nell’area tematica Partecipazione.

Alcuni interventi di cura sono già stati indicati nel bando come prioritari, e per essi il Comune indica anche le somme che intende mettere a disposizione ogni anno a sostegno dello svolgimento delle attività previste.

Tali interventi sono articolati in cinque categorie: piccola manutenzione e pulizia delle aree a verde e spazi pubblici in genere; piccola manutenzione e pulizia dei cimiteri di frazione; particolari interventi di pulizia strade e manutenzione del verde pubblico; manutenzione ordinaria degli impianti destinati ad accogliere attività ludico-sportive; attività e iniziative culturali.

Oltre alle priorità indicate dal Comune, i cittadini possono presentare proposte nuove e non comprese nell’elenco presente nel bando. Le somme complessivamente a disposizione sono 44.622 euro all’anno per 3 anni. I cittadini attivi che si prenderanno cura del bene comune prescelto sottoscriveranno con il Comune un patto di collaborazione che regolerà i loro rapporti durante i tre anni di attuazione del progetto di attivismo civico e partecipazione attiva alla vita della comunità cittadina.

Le domande da parte dei soggetti interessati devono essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune di Pistoia in busta chiusa oppure, in alternativa, per posta certificata all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it, entro le ore 13 del 7 agosto 2023.

Per informazioni e documentazione, consultare la pagina https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/partecipazione.

Per chiarimenti, fare riferimento a Silvia Tognelli, s.tognelli@comune.pistoia.it, telefono 0573 371681 oppure Angelo Ferrario, a.ferrario@comune.pistoia.it, telefono 0573 371683.

[comune di pistoia]