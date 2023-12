PCI PISTOIA, A QUARRATA UN INCONTRO-DIBATTITO SU “PALESTINA. PER UNA PACE GIUSTA”

Appuntamento a sabato 9 dicembre alle 16 al Parco Verde

QUARRATA. Sabato 9 dicembre 2023 alle ore 16, presso il Circolo Arci “Parco Verde” in via Galigana 417 a Quarrata, si terrà l’incontro-dibattito “Palestina. Per una pace giusta” organizzato dalla Federazione di Pistoia del Partito Comunista Italiano.

Un’occasione di alto livello per approfondire la conoscenza della situazione e delle drammatiche vicende palestinesi, con gli interventi di Stefano Marini, presidente del Circolo “Parco Verde”, del giornalista palestinese Bassam Saleh, del rappresentante della Mezzaluna Rossa palestinese Youssef Salman in collegamento da Roma e del ricercatore Mohamed Ghazawnah in collegamento dalla Cisgiordania.

Al dibattito, moderato da Ivan Lisanti (Dipartimento Esteri PCI, Associazione Città Visibili), seguiranno le conclusioni di Marco Barzanti, Segretario regionale del Partito Comunista Italiano. Sarà presente una rappresentanza della FGCI Emilia Romagna.

Per informazioni: pci.fedpistoia@gmail.com ; pagina Facebook “Partito Comunista Italiano – Federazione di Pistoia”.

Partito Comunista Italiano – Federazione provinciale di Pistoia