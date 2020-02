pd fascio-leghisti in una notte. ANCHE IL PD SI CONVERTE A SALVINI: CENA CON EUGENIO GIANI RINVIATA ALLE CALENDE GRECHE

SARÀ VERO OPPURE NO?

PISTOIA. Abbiamo ricevuto e pubblichiamo la nota che segue:

È rinviata a data da stabilire la cena prevista a Pistoia (Circolo Arci di Ponte alle Tavole) per il 28 febbraio con Eugenio Giani, candidato per il centrosinistra alle elezioni regionali per la Toscana. La decisione viene assunta come misura precauzionale rispetto alla situazione che si è venuta a creare con la diffusione del coronavirus, nonché in segno di solidarietà verso le popolazioni che stanno affrontando gravi difficoltà e disagi a causa della malattia. L’iniziativa sarà organizzata nelle prossime settimane in modo da proseguire con gli appuntamenti in vista delle prossime elezioni regionali. Vogliamo cogliere l’occasione per rinnovare la nostra fiducia alle competenti strutture del Ministero della Salute e della Regione Toscana. Il nostro ringraziamento va a tutto il personale sanitario e amministrativo impegnato nel contrasto alla malattia. Unione Comunale Pd Pistoia

PER ONORARE SAN FRANCESCO

E IL SUO CANTICO DELLE CREATURE



Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai a quelli che morrano ne le peccata mortali;

beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no ’l farrà male.

SIAMO GIUNTI alla «porta coi sassi» e perfino i fiduciosi comunisti hanno scoperto che possono morire pure loro.

Rossi, se pur gravato da occhi cecati da fette di salame toscano, ha dovuto smettere di gridare e imprecare al fascio-leghismo; e ha ingranato la retromarcia: dopo che nelle grane, però, già ci aveva messo tutta la Toscana (ma quello lo sta facendo fin da quando, sotto di lui, a Massa, i compagni furono capaci di fare sparire ben 428 milioni di € con un semplice Sim Sala Bim).

È un peccato, però, che sia caduto il muro di Berlino! Un peccato perché il paradiso (che non c’è…) sarà fin troppo affollato; e da una marea di ex-comunisti che hanno riscoperto la religione (Fassino compreso, che ha sempre creduto in dio – disse) e da tanti altri aspiranti (stanno per arrivare anche i cinesi del futuro e i coreani di Kim Jong-un con 500 milioni di indiani) che occuperanno senz’altro i posti a sedere.

Gli italiani staranno in piedi e, se saranno stanchi, avranno, come puntelli al culo, i cazzarmati tedeschi di madame Angela.

Ora che i piddini hanno scoperto dio e che i vescovi toscani li confortano con le loro decisioni salvifiche (niente segno della pace in chiesa e niente acquasanta nelle “pille” dei templi), non è più fascioleghismo aver paura del corona-rosariovirus: è un dovere civile difendersi per non finire in cielo prima del tempo – e magari con troppi peccati neri sulla “coscienza” (?).

Giani non viene, dicono, «in segno di solidarietà verso le popolazioni che stanno affrontando gravi difficoltà e disagi a causa della malattia»: e noi, imbecilli, si si crede!

Il signor Enrico Rossi, la signora Stefania Saccardi, gli uffici prevenzione Asl (a cominciare da Renzo Berti di Pistoia) non si sono mossi e non hanno fatto una minchia per il ritorno dei 2500 cinesi: parlarne era «razzismo» (non parlarne è stato «cazzismo»). Oggi parlarne è, invece, doverosa prevenzione. Come cambia la merda se viene offerta cotta e spalmata su una pizza margherita con tanta mozzarella, eh?

Ma pensate anche ad altro: non abbiamo mai ricevuto, dal famoso Ufficio Stampa di regime dell’Asl Toscana Centro (leggi: responsabile signora Daniela Ponticelli, blindata e protetta dalla sua fede Pd – e ve lo dimostreremo), neppure una riga sul coronavirus.

Altro che «la Cina è vicina»! Qui, in Toscana, in Cina ci viviamo ogni giorno. In Cina e in Francia, dato che il trasporto Copit passa ai francesi, le banche passano ai francesi, le Terme di Montecatini iniziano a fare la muffa da formaggio francese.

In Toscana sembra di vivere a Wuhan: che ci manca? Forse solo il laboratorio franco-cinese-Oms che c’è là ma qua no.

Per il resto la stampa è al 90% di regime e i cervelli sono stati tutti scattivati dal pessimo «libero pensiero» grazie a un’opera incessante dei comunisti che tengono tutti i toscani per le palle. Hanno dato da mangiare e ora ricevono consensi.

E come gliele strizzano, le palline delicate, mentre loro cantano Bella ciao, per strada e in chiesa!

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

