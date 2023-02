PD, FOSSI TRA I PENDOLARI: “NON POSSONO ESSERE CITTADINI DI SERIE B, PARTITO DIA BATTAGLIA”

Il candidato alla segreteria del Pd toscano ha viaggiato da Borgo San Lorenzo a Santa Maria Novella: “Pochi convogli e sempre pieni. Ferrovie deve darsi una mossa, noi come partito dobbiamo farci sentire”

FIRENZE, “Ritardi costanti, treni sovraffollati. Così non va. I pendolari del Mugello che ho incontrato stamani mi hanno detto che ogni giorno è una roulette: sia all’andata che al ritorno non sanno quando il treno arriverà. E purtroppo non succede solo in Mugello, ma anche in altre aree interne della Toscana”.

Ieri alle 7 Emiliano Fossi, candidato alla segreteria del Pd toscano, ha preso il treno a Borgo San Lorenzo insieme a tanti pendolari diretti a Firenze.

“Il treno che ho preso — racconta Fossi — è uno dei treni ‘forti’ per studenti e lavoratori. Qui, come in altre aree interne della Toscana, i treni sono troppo pochi. Ferrovie si deve dare una mossa e dalla Toscana deve arrivare una richiesta forte in questo senso. Bene parlare di Tav, ma le pressioni per fare l’opera non possono essere dissociate dall’obbiettivo di potenziare il trasporto in superficie”.

“I toscani che si muovono in treno — dice Fossi — non possono essere cittadini di serie B. Anzi dovrebbe essere il contrario: bisogna aiutare chi usa mezzi alternativi all’auto. Non possiamo lasciare soli pendolari e istituzioni in questa battaglia. Il Pd della Toscana deve essere dalla loro parte, perché una mobilità efficiente tiene insieme il diritto a muoversi e una forte scelta ecologica”.

[marco mannucci]