PD, PARTE DA INSTAGRAM L’APPELLO DEI GIOVANI PER FOSSI SEGRETARIO

Oltre cento ragazzi e ragazze toscani: “Cambiare il Partito Democratico per dare una nuova speranza a migliaia di militanti”

FIRENZE. Parte da Instagram l’appello di oltre cento giovani per sostenere la candidatura di Emiliano Fossi alla segreteria del Partito Democratico della Toscana. Nei reel e nelle immagini postate sul social media, i ragazzi e le ragazze spiegano il loro desiderio di vedere un partito realmente vicino alle persone e non più “schiavo” delle correnti.

“Alla domanda “Perché Emiliano Fossi?” rispondiamo “Perché vi sono urgenze da trasformare in battaglie: l’aumento dei salari, il cambiamento climatico e la riduzione delle disuguaglianze territoriali, di ceto o di genere nel Paese ed in Toscana.

È il simbolo della radicalità necessaria ad affrontare disuguaglianze e disagio del presente, rappresenta la sinistra che i nostri territori chiedono – dicono i giovani nell’appello su Instagram – Per cambiare tutto. Per dare una nuova speranza a migliaia di militanti. Emiliano Fossi rappresenta un percorso collettivo, che viene da lontano, guarda lontano e che sentiamo nostro”.

“Crediamo che sia necessario affermare come questione centrale dell’offerta politica del nuovo Partito Democratico toscano la costruzione di un modello di sviluppo radicalmente alternativo a quello attuale. Un partito che non può essere supino di fronte alle politiche delle amministrazioni elette col suo simbolo, incapace per mancanza di volontà di dettare una linea politica ai suoi eletti, ridotto a comitato elettorale o terreno di scontro di correnti di potere —sostengono i giovani che hanno firmato l’appello per Fossi — Le correnti sono fenomeno politico legittimo e necessario, è la loro degenerazione in macchine di potere di pochi che aborriamo”.

[ivana zuliani]