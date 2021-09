pd pistoia. A FIANCO DI DAVIDE COSTA E DELLA SUA LISTA CIVICA

“Il Comune di Abetone Cutigliano ha bisogno di voltare pagina, di idee nuove, di amministratori vicini alle persone che portino avanti un lavoro concreto e quotidiano”

PISTOIA. Il Partito Democratico sostiene il candidato sindaco Davide Costa e la sua lista civica Il paese che vogliamo.

Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito a uno spettacolo imbarazzante: la destra non solo non ha fatto niente per lo sviluppo del territorio, ma l’ex sindaco ha preferito sistemarsi sulla comoda poltrona di Firenze proprio nel bel mezzo del mandato.

C’è bisogno di cambiare tutto, di una proposta alternativa che veda al centro i cittadini e la crescita di Abetone Cutigliano.

Le donne e gli uomini della lista “Il Paese che vogliamo” sono espressione di una realtà plurale e civica. Hanno scelto di mettere a disposizione le proprie energie in modo trasparente per un impegno che ha come unico obiettivo realizzare il meglio per la comunità di Abetone Cutigliano e per i suoi abitanti.

Sentiamo forte l’esigenza di un cambiamento netto, che Davide Costa rappresenta con autorevolezza e la necessaria autonomia.

È tempo di guardare avanti e di progettare, insieme, un futuro nuovo.

